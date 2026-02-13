Έφτασαν στον Πειραιά οι αγρότες από την Κρήτη – Ξεκίνησε η κάθοδος των τρακτέρ, στις 4 το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα (videos)

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη «απόβαση» στην Αθήνα, μετά από σχεδόν δύο μήνες μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων, είναι ο αγροτικός κόσμος.

Το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα είναι προγραμματισμένο για τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με την απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Στο πλευρό των αγροτών από όλη τη χώρα θα βρεθούν και εργατικά κέντρα και συνδικάτα, τα οποία θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, αλλά περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Έφτασαν οι αγρότες από την Κρήτη

Ήδη, από τα ξημερώματα, περίπου 130 εκπρόσωποι αγροτών, αλιέων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από τα Χανιά αλλά και την υπόλοιπη Κρήτη, έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων. Το πλοίο που τους μετέφερε, έφτασε στον Πειραιά λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Όπως δήλωσαν χθες κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους, στο λιμάνι της Σούδας, είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Μετά τη συνάντηση της Πανελλαδικής των Μπλόκων με τον κύριο πρωθυπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη και όλους τους αρμόδιους στο Μαξίμου, δεν λύθηκαν τα αιτήματά μας, παρά μόνο το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Όλα τα άλλα αιτήματα δεν έχουν λυθεί, άλλα καλύπτονταν από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα από τις λεγόμενες παθογένειες πολλών ετών», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων Κώστας Λιλικάκης.

Παράλληλα τόνισε ότι «βασικό αίτημα των παραγωγών όλης της Ελλάδας, παραμένει το κόστος παραγωγής, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές. Το δεύτερο αίτημα των αγροτών είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος».

Πώς θα γίνει η κάθοδος των τρακτέρ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φορτηγά που θα μεταφέρουν τρακτέρ θα ξεκινήσουν από Καρδίτσα, Λάρισα, Αταλάντη και τον Μπράλο.

Γύρω στις 12.30 θα συναντήσουν αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα στις Αφίδνες.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Από το σημείο αυτό, θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στο Κέντρο μέσω της λεωφόρου Κηφισού. Αγρότες, θα μεταβούν στην Αθήνα, επίσης, με λεωφορεία για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

