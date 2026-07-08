«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Απογοήτευση στα social media για το φινάλε της σειράς – Σήμερα το τελευταίο επεισόδιο

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Σε τραγικό τέλος οδηγήθηκαν πολλοί από τους βασικούς χαρακτήρες στο φινάλε της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που δοκιμάστηκαν περισσότερο ήταν η Μελισάνθη, η οποία μέσα στη ζωή της βίωσε αλλεπάλληλες απώλειες, χάνοντας τον σύζυγό της, τον γιο της αλλά και τον άνθρωπο που αγάπησε και ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι συνεχόμενοι θάνατοι στα τελευταία επεισόδια, ωστόσο, φαίνεται ότι δυσαρέστησαν τους τηλεθεατές της σειράς η οποίοι δεν παρέλειψαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μέσα από τα social media.

Πολλοί, δε, τηλεθεατές έστρεψαν τα… βέλη τους προς τη Λένα Μαντά, σχολιάζοντας με δόση σαρκασμού πως «δεν άφησε κανέναν όρθιο» μέχρι το τέλος της ιστορίας. Την ίδια στιγμή, στο X (πρώην Twitter) δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια…

Το μόνο βέβαιο είναι πως στο τέλος της η σειρά κατάφερε να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media. Το οριστικό φινάλε, ωστόσο, πέφτει σήμερα (8/7) στις 22:00 που είναι και το τελευταίο επεισόδιο.

Ρε παιδιά μέχρι ένα σημείο το κατανοώ για την κάθαρση και καλά αλλά τα παιδιά γιατί τα σκοτώνουν σε αυτή τη σειρά, είναι σκληρό και χωρίς λόγο 😢#ToSpitiDiplaStoPotami July 7, 2026

Η Μαντά πρέπει αν μισεί τους άντρες. Τους ξεπάστρεψε όλους. Απορώ πως τη γλίτωσε ο Σταύρος. #ToSpitiDiplaStoPotami — pioggia (@pioggia_33) July 7, 2026

Παντού παραμονεύει ο χάρος σ' αυτή τη σειρα#ToSpitiDiplaStoPotami July 7, 2026

Παντού παραμονεύει ο χάρος σ' αυτή τη σειρα#ToSpitiDiplaStoPotami July 7, 2026

Λένα Μαντά, αυτό δεν συγχωρείται! Καθάρισες μια ολόκληρη οικογένεια, άφησες δύο γυναίκες χήρες και τη μια και χωρίς γιό…Μη μιλήσω και για τις υπόλοιπες αδερφές, αλλά κι η ιστορία της Μαγδαληνής φτάνει για να βρίζεις. #ToSpitiDiplaStoPotami — Δημήτρης Πλ… (@tzimispla) July 7, 2026

Τελικά μόνο το σπίτι δίπλα στο ποτάμι θα μείνει όρθιο. #ToSpitiDiplaStoPotami — Ο Θείος Waldo (@Edgarwasright) July 7, 2026

#tospitidiplastopotami Όπως δεν το κατανόησα κ στο βιβλίο, έτσι κ τώρα στη σειρά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς πλήρωσαν αυτές οι κοπέλες κ τις χτύπησε η μια κακή μοίρα μετά την άλλη. Το ότι έφυγαν από το χωριό τους κ έριξαν μαύρη πέτρα; Δηλαδή τι μας λέει αυτή η ιστορία; July 6, 2026

Πάει και ο Απόστολος οσονούπω. Και πάνω που νομίζαμε ότι τελείωσε το θανατικό μετά τα πολλαπλά χθεσινά χτυπήματα…

Η Μαντά: #tospitidiplastopotami pic.twitter.com/NzIlrLEqPE — Alexandra Chalepli (@chaleple) July 7, 2026

Κι ολα αυτα τα θανατικα μωρη Λενα Μαντα για να…..ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΟΥΣΟΥΖΑ ΜΑΝΑ που ματιασε τις κορες της επδ εξ αρχης ΔΕΝ ηθελε να αφησουν #ToSpitiDiplaStoPotami και την ιδια κ τη γιαγια τους εκει κ να ζησουν ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ; Αληθεια; Σοβαρα; Πες μου! pic.twitter.com/R97DTxj9Ls — 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) July 7, 2026

Αυτό θα γράψει για φινάλε η Μαντά…😅 #tospitidiplastopotami pic.twitter.com/H6TjMceGA9 — Alexandra Chalepli (@chaleple) July 7, 2026

Η Λενα Μαντα αν ηταν τουιτερου και εμπαινε στο # της σειρας:



Μα δεν την βλεπετε τη χαρα στα τελευταια επεισοδια στο #toSpitidiplastopotami;;; Δεν τη βλεπετε που αχνοφαινεται;;; pic.twitter.com/3KG8cf3iOd — 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) July 7, 2026

Η Λένα Μαντά μόλις ολοκλήρωσε το βιβλίο: 👇#ToSpitiDiplaStoPotami pic.twitter.com/ywUWgrClOX — Alexandra Chalepli (@chaleple) July 6, 2026

#ToSpitiDiplaStoPotami Άντρες προσπαθούν να περάσουν το ποτάμι! Η Μαντά! pic.twitter.com/o9m0c5pRRz — Βίρνα Δράκου (@vasopatra) July 7, 2026

Η Ιουλία ήθελε να θάψει τον άντρα της στη Ρόδο για να τον έχει κοντά της.Δυο επεισόδια μετα φεύγω αγάπη μου δε θα ξαναέρθω.ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ #tospitiDiplastopotami — Regina (@TrigonoThesniki) July 7, 2026

Καλά το τερμάτισε η Μαντά.#tospitidiplastopotami — Dark Passenger (@_Dexter_M) July 6, 2026

Ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί τόσο θανατικό όσο αναφορά τα παιδιά……

Γενικά η Λένα Μαντα με την Βάνα Δημητρίου συναγωνίζονται επάξια στο ποσό ΚΑΚΙΑ μπορούν να βγάλουν για τον "άνθρωπο", την γυναίκα, το θανατικό παιδιών. #ToSpitiDiplaStoPotami — tina_koul (@tina_koul) July 7, 2026

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