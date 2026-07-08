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08.07.2026 13:17

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Απογοήτευση στα social media για το φινάλε της σειράς – Σήμερα το τελευταίο επεισόδιο

08.07.2026 13:17
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Σε τραγικό τέλος οδηγήθηκαν πολλοί από τους βασικούς χαρακτήρες στο φινάλε της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που δοκιμάστηκαν περισσότερο ήταν η Μελισάνθη, η οποία μέσα στη ζωή της βίωσε αλλεπάλληλες απώλειες, χάνοντας τον σύζυγό της, τον γιο της αλλά και τον άνθρωπο που αγάπησε και ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι συνεχόμενοι θάνατοι στα τελευταία επεισόδια, ωστόσο, φαίνεται ότι δυσαρέστησαν τους τηλεθεατές της σειράς η οποίοι δεν παρέλειψαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μέσα από τα social media.

Πολλοί, δε, τηλεθεατές έστρεψαν τα… βέλη τους προς τη Λένα Μαντά, σχολιάζοντας με δόση σαρκασμού πως «δεν άφησε κανέναν όρθιο» μέχρι το τέλος της ιστορίας. Την ίδια στιγμή, στο X (πρώην Twitter) δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια…

Το μόνο βέβαιο είναι πως στο τέλος της η σειρά κατάφερε να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media. Το οριστικό φινάλε, ωστόσο, πέφτει σήμερα (8/7) στις 22:00 που είναι και το τελευταίο επεισόδιο.

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