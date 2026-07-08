Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Θα κάνω ένα μικρό χειρουργείο» 

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον παρουσιαστή να έχει στο μυαλό του, όπως φαίνεται, το χειρουργείο που πρόκειται να κάνει.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα χρόνιο ορθοπεδικό πρόβλημα, για το οποίο οι γιατροί του έχουν συστήσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παλαιότερα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε αναφέρει πως καθυστερεί όσο γίνεται το χειρουργείο, επειδή δεν θέλει να αφήσει μόνη την Ανθή Βούλγαρη στο τιμόνι της εκπομπής τους. Όπως φαίνεται πήρε την απόφαση και η προγραμματισμένη επέμβαση θα γίνει μέσα στην πρώτη εβδομάδα των καλοκαιρινών διακοπών του.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, αρχικά, ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως οι δυο τους ρίχνουν αυλαία την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ενώ από την προσεχή Δευτέρα θα αναλάβουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ημιτελικούς και τον τελικό του Μουντιάλ, τους οποίους θα δει… ξαπλωμένος. «Το λέμε αυτό γιατί ο Ιορδάνης θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απάντησε: «Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα θα μείνω στο νοσοκομείο».

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