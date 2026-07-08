Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Θα κάνω ένα μικρό χειρουργείο» 

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Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον παρουσιαστή να έχει στο μυαλό του, όπως φαίνεται, το χειρουργείο που πρόκειται να κάνει.
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα χρόνιο ορθοπεδικό πρόβλημα, για το οποίο οι γιατροί του έχουν συστήσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Παλαιότερα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε αναφέρει πως καθυστερεί όσο γίνεται το χειρουργείο, επειδή δεν θέλει να αφήσει μόνη την Ανθή Βούλγαρη στο τιμόνι της εκπομπής τους. Όπως φαίνεται πήρε την απόφαση και η προγραμματισμένη επέμβαση θα γίνει μέσα στην πρώτη εβδομάδα των καλοκαιρινών διακοπών του.
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, αρχικά, ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως οι δυο τους ρίχνουν αυλαία την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ενώ από την προσεχή Δευτέρα θα αναλάβουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ημιτελικούς και τον τελικό του Μουντιάλ, τους οποίους θα δει… ξαπλωμένος. «Το λέμε αυτό γιατί ο Ιορδάνης θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει», είπε η Ανθή Βούλγαρη.
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απάντησε: «Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα θα μείνω στο νοσοκομείο».
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