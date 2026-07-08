O Kώστας Παπαχλιμίντζος παραμένει στην ΕΡΤ – Αποκτά καινούργια παρτενέρ

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Αλλαγή σχεδίων για τον Κώστα Παπαχλιμίντζο. Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε δεχτεί πρόταση από τον ΣΚΑΪ για να παρουσιάζει την εκπομπή Σήμερα μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου για τον ΑΝΤ1.
Ωστόσο τελικά η ΕΡΤ τον κρατά και η εκπομπή Συνδέσεις θα παραμείνει στους δέκτες μας – στην ΕΡΤ NEWS, ενώ συζητείται το ενδεχόμενο να μεταδίδεται παράλληλα η εκπομπή και από την ΕΡΤ 1.
Θα υπάρχουν πάντως αλλαγές στη σύνθεση της εκπομπής. Συμπαρουσιάστριάα του θα είναι πλέον η Στέλλα Παπαμιχαήλ, η οποία την τρέχουσα σεζόν παρουσίαζε την εκπομπή 10′ Με Τόνο μαζί με τον Αντώνη Φουρλή κάθε Σαββατοκύριακο.
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