Καβγάς Παπαχλιμίντζου-Γεωργιάδη στην ΕΡΤ για τα… μάτια της Κωνσταντοπούλου (video)

Την εντονότατη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, η διαμάχη που έχει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να τον κατηγορεί για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό Υγείας γιατί ενώ έχει τόσες αρμοδιότητες στον τομέα του «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Με συγχωρείτε αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Λέτε “μια εβδομάδα τσακώνεστε”, άρα μας εξομοιώνετε. Εδώ θα σκοτωθούμε στα αλήθεια. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα» είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις» είπε ο δημοσιογράφος με τον κ. Γεωργιάδη να συνεχίζει λέγοντας «όλο αυτό με την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ενώ εγώ ήμουν στο γραφείο μου στο υπουργείο Υγείας και αυτή άρχισε να με βρίζει στη Βουλή κι εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις και αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”, σοβαρά μιλάτε;»

«Σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε» επιχείρησε να εξηγήσει ο δημοσιογράφος με τον υπουργό Υγείας να επιμένει: «Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

«Αυτό τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα.

Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλο λέει για το θύμα “φορούσε μίνι”, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

«Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα, άρχισε να με βρίζει με τον χειρότερο τρόπο και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως τον υπερασπίστηκα και ακούω κάποιους δημοσιογράφους σαν εσάς να λένε ότι αμάν δεν ήταν ωραία εικόνα. Υπάρχουν και όρια στη ζωή» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας είπε, δε, ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα χυδαίο πρόσωπο που έκανε χθες το αμίμητο.

Έχει πάει μια εργαζόμενή της – εγώ δεν την ξέρω και δεν ξέρω τη βασιμότητα της καταγγελίας – και λέει ότι μου πλήρωνε μόνο τα δώρα για τυπικούς λόγους. Βγαίνει η καταγγελία στην Μπαμ, δημοσιεύεται την Κυριακή, κάνω ανάρτηση στο Χ και βγαίνει μετά η κυρία Κωνσταντοπούλου και με βρίζει για 20 λεπτά στη Βουλή και είπε για εγκληματική οργάνωση με μένα τον Κουσουλό και μια άλλη γυναίκα. Αν αυτά τα βλέπετε φυσιολογικά τι να σας πω;»

