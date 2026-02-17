Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

Στην αντεπίθεση περνά η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε βάρος της. Ο λόγος για καταγγελία πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία εμφανίζεται να διεκδικεί μισθούς από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ κάνει λόγο και για «εργασιακό bullying» από την πρόεδρο της Πλεύσης.

Σε μια δήλωση 22 λεπτών στις κάμερες στο περιστύλιο της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σχετικά με τις καταγγελίες, ενώ έστρεψε εκ νέου τα πυρά της στον Άδωνι Γεωργιάδη καθώς όπως είπε αναπαράγει στα μίντια την υπόθεση με την «επικουρία» των δημοσιογράφων Πέτρου Κουσουλού και Βασιλικής Πολύζου, προαναγγέλλοντας μηνύσεις «κατά των συκοφαντών και όσων αναπαράγουν συκοφαντίες». Μάλιστα έκανε λόγο για «προσπάθειες εκβίασης», «κατ’ επάγγελμα εκβιαστές», κ.λπ.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως «εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην επιθεώρηση εργασίας» υποστηρίζοντας πως «επι τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει την φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα μίντια καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν».

«Θα γίνουν νομικές ενέργειες για εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης»

Όσο για την Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία η εργαζόμενη φέρεται να έχει καταγγείλει την μη καταβολή δεδουλευμένων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε την αποδόμησή της μέσω Βιολάντα:

«Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολαντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους». Δίνω ταυτόχρονα πολλές μάχες για να αφήνω να με αποπροσανατολίζουν.

Μάλιστα έκανε λόγο για «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης» με στόχο τον αντιπερισπασμό από την πολιτική της δράση.

«Κατονομάζω ως υπαίτιους της προσπάθειας εκβίασης τους Γεωργιάδη, Κουσουλο και Πολυζου. Θα γίνουν νομικές ενέργειες κατά των συκοφαντών και όσων αναπαράγουν συκοφαντίες». «Θα ασκηθούν κατά Γεωργιάδη, Κουσουλού, Πολύζου όλα τα νόμιμα μέσα και για εγκληματική οργάνωση και για κατ’ επάγγελμα εκβίαση» επανέλαβε σε άλλο σημείο.

Όσον αφορά ειδικά την εργαζόμενη επέμεινε ότι δε γνωρίζει για την καταγγελία:

«Επισήμως ούτε ανεπισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί για καμία καταγγελία εργαζόμενου, δεν έχει κινηθεί καμία υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας, θα ζητήσουμε ευθύνες για τη σπέκουλα που γίνεται αυτές τις ημέρες. Από τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακιτσου φαίνεται πως επιχειρείται να λοιδορηθεί η δράση μας και να πληγεί η Τζώρτζια Κεφαλά» [σημ: η Καρακίτσου, είναι σύζυγος του αδερφού της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας].

«Ύαινες λυσσομανούν…»

Ακόμη, σε ό,τι αφορά την κ. Άννα Καρακιτσου για την οποία ανέφερε πως είναι «γνωστή και ως Αννα Μελιτη» τόνισε «μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται. Κάνει καριέρα σε λάιβ συναυλίες, διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα».

Επιμένοντας ότι πρόκειται για ψεύδη και χυδαία κατασκευάσματα κατέληξε:

«Δεν υπαναχωρώ στις συκοφαντίες, στις λάσπες και τους εκβιασμούς. Ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν το αίτημα για δικαιοσύνη, θα οδηγηθούν στη φυλακή».

