Βουλή: «Μπαράζ» καταγγελιών από Κωνσταντοπούλου για «αχρήστευση» της Βουλής – Βούλτεψη: «Περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

Σε δύο Επιτροπές της Βουλής που συνεδρίαζαν παράλληλα έδωσε το «παρών» η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί της Τρίτης, καταγγέλλοντας «εικονική λειτουργία» της Βουλής με ευθύνη της κυβερνητικής παράταξης.

Με αποτέλεσμα η Σοφία Βούλτεψη, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας που συζητούσε διακρατική συμφωνία με τη Βραζιλία, να σχολιάσει ειρωνικά «περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες».

Λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μπει στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με τις καταγγελίες της περί «περί βίαιης νομοθέτησης και αχρήστευσης της Βουλής από την κυβέρνηση» να ανεβάζουν το θερμόμετρο στην αίθουσα και να πυροδοτούν την ένταση με το προεδρείο. Η συνεδρίαση αφορούσε στον προγραμματισμό της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη σύσταση ενιαίου ψηφιακού μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά να αναβληθεί η διαδικασία.

«Διαφωνούμε με την εικονική λειτουργία της Βουλής», ανέφερε, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ο προγραμματισμός «έγινε επίτηδες για να πληγεί η πιο ενεργή Κοινοβουλευτική Ομάδα», εννοώντας προφανώς την Πλεύση Ελευθερίας. Παράλληλα, διερωτήθηκε «πού είναι οι 35 βουλευτές της ΝΔ μέλη της Επιτροπής;», και έθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διαδικασίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τάσος Μπαρτζώκας, εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επιχειρεί τη «μπαχαλοποίηση» του Κοινοβουλίου. «Όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου είναι ορθά», ανέφερε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, ο οποίος ενδεικτικά παρέπεμψε στον προγραμματισμό συνεδρίασης της ίδιας Επιτροπής την Πέμπτη. «Η δουλειά η δική μας δεν είναι να βγάζουμε λογύδρια όπως οι βουλευτές της ΝΔ που μεταφέρουν τα non papers» πρόσθεσε. Την αλλαγή του προγραμματισμού της Επιτροπής ζήτησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης

Ανάλογες καταγγελίες έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο μετά στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας όπου προέδρευε η Σοφία Βούλτεψη.

Εκεί ξεκίνησε να καταγγέλλει τον Άδωνι Γεωργιάδη: «O κ. Γεωργιάδης είναι υπόλογος» ανέφερε με την Σοφία Βούλτεψη να της απαντά «όλοι υπόλογοι είναι για σας, περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες».

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε λέγοντας ότι είναι «εντυπωσιακό αυτό που επιχειρείται οργανωμένα από την κυβέρνηση και τη ΝΔ» δηλαδή «η πλήρης αχρήστευση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας». Συνεδριάζει η Επιτροπή, είπε, και «δεν είναι εδώ η πρόεδρος η κ. Μπακογιάννη ούτε ο κ. Καιρίδης».

«Κάνω τη δουλειά μου, δεν παίρνω αποζημιώσεις για να είμαι άφανταη»

Έκανε λόγο για «εικονική λειτουργία», «παραλειτουργία» και «αντιθεσμική δράση» τονίζοντας ότι η υπό συζήτηση συμφωνία έχει υπογραφεί πριν τις εκλογές του 2023 και πριν από τα Τέμπη, άρα «έμεινε στο συρτάρι τρία χρόνια». «Γιατί;» διερωτήθηκε, «δεν πρέπει να έχουμε μια εξήγηση γιατί έρχεται τώρα με κατεπείγοντα τρόπο προκειμένου να μπει αύριο στην Ολομέλεια;».

Συνεχίζοντας να καταγγέλλει την κυβερνητική παράταξη για την κοινοβουλευτική λειτουργία, μίλησε για «επίφαση δημοκρατίας, την ώρα που δε λειτουργεί η Βουλή, την έχετε ξεχαρβαλώσει». Όσο για το σχόλιο της Σοφίας Βούλτεψη ότι περιφέρεται από Επιτροπή σε Επιτροπή, απάντησε «ναι κάνω τη δουλειά μου δεν εισπράττω αποζημιώσεις για να είμαι άφαντη. Η δουλειά μου είναι να είμαι παρούσα, όχι σας εσάς που κάνετε δουλίτσες». «Δεν εξισώνω», διευκρίνισε, αλλά «έχετε πάρα πολλούς διεφθαρμένους, κι έχετε τεράστια ευθύνη που τους ξεπλένετε».

Ζωή κατά Άδωνι ξανά: «Στο βιβλιοπωλείο του είχε βρεθεί ο Κορκονέας μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως επιτέθηκε εκ νέου στον Άδωνι Γεωργιάδη καταγγέλλοντας πως «διαφημίζει την παρακρατική του δράση», με αφορμή αναφορά του πως γνωρίζει αστυνομικούς από τότε που είχε το βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια.

Τον αποκάλεσε «διαφημιστή» και «τηλεπωλητή του αντισημιτικού βιβλίου του πατέρα Πλεύρη», καθώς και «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου και του εγκλήματος των Τεμπών».

«Θα αντιδράσετε, εσείς που δεν είστε του αυτού φυράματος; Πόσο ακόμη θα ανέχεστε αυτά τα φασιστοειδή;», διερωτήθηκε, ενώ ισχυρίστηκε πως «βοά ο τόπος ότι στο βιβλιοπωλείο Γεωργιάδη γίνονταν συγκεντρώσεις φασιστοειδών» και πως «είχε βρεθεί εκεί ο Κορκονέας πριν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου».

