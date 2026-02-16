Ο Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση στην Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στην Ευελπίδων όπου κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο υπ. Υγείας εξερχόμενος των δικαστηρίων, σχολίασε πως «εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε πάει να τον μηνύσει λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με αφορμή την σφοδρή αντιπαράθεσή τους για την υπόθεση της «Βιολάντα».

«Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου, γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή μένουν στη Βουλή. Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητα» πρόσθεσε ο Γεωργιάδης στις δηλώσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Από το υπουργείο Πολιτισμού θα αποδοθούν στη Βουλή οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων – Επικοινωνία Μενδώνη με Κακλαμάνη

Συνάντηση Τσίπρα – Κουρέτα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (photos)

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»