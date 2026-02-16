search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 16:39
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 14:52

Ο Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση στην Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

16.02.2026 14:52
adonis_georgiadis_new

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στην Ευελπίδων όπου κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο υπ. Υγείας εξερχόμενος των δικαστηρίων, σχολίασε πως «εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε πάει να τον μηνύσει λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με αφορμή την σφοδρή αντιπαράθεσή τους για την υπόθεση της «Βιολάντα».

«Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου, γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή μένουν στη Βουλή. Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητα» πρόσθεσε ο Γεωργιάδης στις δηλώσεις του.

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου

aeroplanoforo-uss-abraham-lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατεγράφη σε δορυφορικές εικόνες στην Αραβική Θάλασσα 

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

violanta ekrixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

kke taytopoiisi kaisariani – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εκτελεσθέντες στις φωτογραφίες – Ποιοι ήταν

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

