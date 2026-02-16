Στο υπουργείο Πολιτισμού και από εκεί στη Βουλή θα «μεταφερθούν» οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή, με την προϋπόθεση να είναι γνήσιες.

Συγκεκριμένα, η Λίνα Μενδώνη επικοινώνησε με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον ενημέρωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα αγοράσει τις φωτογραφίες, εάν είναι γνήσιες, και θα τις διάθεσει στη συνέχεια στην Βουλή των Ελλήνων για να τις διαχειριστεί αυτή όπως θέλει.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε, διαβάζοντας σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σημείωσε ότι οι φωτογραφίες, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, θα πρέπει να αποκτηθούν.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κακλαμάνης: Στη Διάσκεψη των Προέδρων παραπέμπει το θέμα των φωτογραφιών

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης, νωρίτερα, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ειδικότερα, σε σχέση με το αίτημα που δέχτηκε τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, για τις φωτογραφίες.

Καταρχάς ξεκαθάρισε ότι αρμόδια είναι η Βουλή η οποία έχει προϋπολογισμό και όχι το Ίδρυμα της Βουλής που δεν έχει δικό του προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός στην επιστολή Τσίπρα, με την οποία μιλά για το Ίδρυμα της Βουλής «έχει κάνει λάθος», σε αντίθεση με την επιστολή του ΚΚΕ που όπως είπε το αίτημα είναι σωστό καθώς μιλά για απόκτηση από την Βουλή. το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό

Από εκεί και πέρα σημείωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αρμόδιο κανονικά, και η Βουλή «δεν έχει καμία» δουλειά. Ωστόσο τόνισε πως την Πέμπτη, στην Διάσκεψη των Προέδρων, θα ζητήσει εξουσιοδότηση ώστε, «να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών» – και πρόσθεσε ότι «υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου». «Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει» κατέληξε.

«Έκλεισε» η δημοπρασία στο eBay

Την ίδια ώρα, ο Βέλγος συλλέκτης που έχει στην κατοχή του τις συγκλονιστικές φωτογραφίες στην Καισαριανή δηλώνει ανοιχτός για εποικοδομητικό διάλογο με τις ελληνικές αρχές.

Στο σημείωμα του ο Τιμ Ντε Κρένε από τη Γάνδη, αναφέρει πως «κατανοεί πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητης ιστορικής φύσης».

Επίσης, δηλώνει σοκαρισμένος βαθιά «από τη ζημιά που προκλήθηκε στο μνημείο της Καισαριανής χθες».

«Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι σημαντικά και λυπάμαι που το θέμα εργαλειοποείται και πολιτικά», υπογραμμίζει.

«Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες του eBay σχετικά με τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής», εξηγεί.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού», τονίζει.

