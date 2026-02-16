Παίρνει «πάνω του» ο Νικήτας Κακλαμάνης την αγορά φωτογραφιών από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ιστορικής ευθύνης προχωρά η Βουλή των Ελλήνων, με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη, έπειτα από την αποκάλυψη της ύπαρξης σπάνιου φωτογραφικού υλικού που δημοπρατείται στο διαδίκτυο και απεικονίζει θηριωδίες των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής στην Ελλάδα.

Το θέμα, που συνδυάζει την ιστορική μνήμη με την εθνική αξιοπρέπεια, τέθηκε στο επίκεντρο μετά την άμεση παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και την ακαριαία αντίδραση της ηγεσίας της Βουλής.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλέξης Τσίπρας, με επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι σε γνωστή πλατφόρμα δημοπρασιών (eBay) έχουν τεθεί προς πώληση φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρονται να απεικονίζουν την εκτέλεση Ελλήνων πατριωτών από τους Γερμανούς κατακτητές. Στην επιστολή του, ο κ. Τσίπρας ζητούσε την άμεση κινητοποίηση προκειμένου αυτό το υλικό να αποκτηθεί και να διασωθεί, προτείνοντας αρχικά την εμπλοκή του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα του ζητήματος και την ανάγκη για γρήγορα αντανακλαστικά, αποφάσισε να μην αφήσει το θέμα να χαθεί στους διαδρόμους της γραφειοκρατίας. Την Πέμπτη, έλαβε την απόφαση να φέρει το ζήτημα άμεσα προς συζήτηση και λήψη εξουσιοδότησης στη Διάσκεψη των Προέδρων. Στόχος είναι να λάβει το «πράσινο φως» ώστε η Βουλή, ως θεσμός, να εκκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των ντοκουμέντων.

Η διαδικασία που δρομολογείται από τον κ. Κακλαμάνη είναι συγκεκριμένη και προσεκτική, ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Το πλάνο δράσης χωρίζεται σε δύο σαφή βήματα:

Πρώτο βήμα: Η αδιαμφισβήτητη πιστοποίηση της γνησιότητας των φωτογραφιών. Πριν εκταμιευθεί οποιοδήποτε ποσό, πρέπει να υπάρξει βεβαιότητα από ειδικούς ότι το υλικό είναι αυθεντικό και όντως απεικονίζει τα τραγικά γεγονότα της περιόδου της Κατοχής.

Δεύτερο βήμα: Η οικονομική διαπραγμάτευση. Εφόσον πιστοποιηθεί η γνησιότητα, θα εξεταστεί το ύψος του τιμήματος που ζητά ο κάτοχος των φωτογραφιών.

Η απόφαση είναι ξεκάθαρη: Εάν οι φωτογραφίες αποδειχθούν γνήσιες και η τιμή τους κριθεί λογική και όχι απαγορευτική για τα δημοσιονομικά δεδομένα του Κοινοβουλίου, η αγορά θα προχωρήσει άμεσα.

Μάλιστα, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική πρόταση της επιστολής Τσίπρα. Ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την αγορά μέσω του Ιδρύματος της Βουλής, την αγορά θα την πραγματοποιήσει απευθείας η Βουλή των Ελλήνων. Η αιτία είναι τεχνοκρατική αλλά ουσιώδης: το Ίδρυμα της Βουλής δεν διαθέτει δικό του, ξεχωριστό προϋπολογισμό που να επιτρέπει τέτοιες κινήσεις, σε αντίθεση με το Κεντρικό Κοινοβούλιο που έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τη δαπάνη.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Βουλή δείχνουν έμπρακτα ότι η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της Εθνικής Αντίστασης και των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές.

