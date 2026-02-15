Ο Τσίπρας πρότεινε στον Κακλαμάνη να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Με επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να αγοραστούν από το Ίδρυμα της Βουλής οι φωτογραφίες που δείχνουν την μαζική εκτέλεση Ελλήνων κομμουνιστών από τους Ναζί.

Πρόκειται για τις φωτογραφίες με τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την 1η Μάη του 1944 στην Καισαριανή, με τις φωτογραφίες να έχει βγάλει σε πώληση στο ebay ένας πωλητής από το Βέλγιο.

Η επιστολή του Αλ. Τσίπρα

«Κύριο Νικήτα Κακλαμάνη

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2026

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα έπεσαν προφανώς στην αντίληψή σας τα δημοσιεύματα, ότι πωλητής από το Βέλγιο έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή τους και αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, και σύμφωνα με τις ενδείξεις είναι αυθεντικές.

Πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα μιας περιόδου σκότους, τρόμου, αλλά και ηρωισμού του λαού μας. Οι Έλληνες πατριώτες που απεικονίζονται εκεί, τα πρόσωπα που δεν βολεύτηκαν παρά μόνο στον ήλιο και κανένας φόβος δεν τα αλλοιώνει λίγο πριν στηθούν στον τοίχο, δίνουν υπόσταση σε μια συγκλονιστική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας.

Παίρνω λοιπόν το θάρρος να σας προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής.

Πιστεύω, όπως είμαι βέβαιος κι εσείς, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι οι τελευταίες στιγμές Ελλήνων πατριωτών, η απεικόνιση της τραγωδίας αλλά και του θάρρους τους, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας.

Με εκτίμηση,

Αλέξης Τσίπρας

Πρώην Πρωθυπουργός»

