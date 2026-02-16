Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των ηρώων της Καισαριανής, που ήρθαν στο φως μετά από 82 χρόνια.

Φωτογραφίες που δε θα έπρεπε να έχουν τιμή, γιατί η αξία τους είναι ανυπολόγιστη, γιατί αποτυπώνουν την περηφάνια, την αξιοπρέπεια, την Αντίσταση και το θάρρος απέναντι στους εκτελεστές.

Κι όμως, τις τελευταίες ώρες, η ιστορία συνεχίζεται, με τα σπάνια ντοκουμέντα να βρίσκονται στο ψηφιακό «σφυρί» του ebay και να περιμένουν και… κάποιον κρατικό φορέα να κάνει το αυτονόητο: να τις αποκτήσει για την Ελλάδα.

Το βλέμμα των εκτελεσθέντων μένει να στοιχειώνει εμάς, αλλά, προφανώς, όχι τους πλειοδότες, που «σορτάρουν» πάνω στη φρίκη.

Ξεκινώντας από τα 36 Ευρώ…

Η δημοπρασία ξεκίνησε από το ταπεινό ποσό των 36,50 ευρώ και μέσα σε λίγες ώρες εκτοξεύθηκε, την ώρα που ήδη άρχισαν να αναγνωρίζονται οι ήρωες της Καισαριανής…

Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ντοκουμέντα θα βρουν το δρόμο για το σπίτι τους. Όχι ως αγορασμένα αντικείμενα, αλλά ως ιερά κειμήλια μιας μνήμης που αρνείται να πωληθεί.

