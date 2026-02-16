search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 10:13

Καισαριανή: Πόσο κοστολογείται η Αντίσταση στο ebay; Και για πόσο θα περιμένουμε τον «νικητή» της «δημοπρασίας»;

16.02.2026 10:13
kaisariani-ebay-10

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των ηρώων της Καισαριανής, που ήρθαν στο φως μετά από 82 χρόνια.

Φωτογραφίες που δε θα έπρεπε να έχουν τιμή, γιατί η αξία τους είναι ανυπολόγιστη, γιατί αποτυπώνουν την περηφάνια, την αξιοπρέπεια, την Αντίσταση και το θάρρος απέναντι στους εκτελεστές.

Κι όμως, τις τελευταίες ώρες, η ιστορία συνεχίζεται, με τα σπάνια ντοκουμέντα να βρίσκονται στο ψηφιακό «σφυρί» του ebay και να περιμένουν και… κάποιον κρατικό φορέα να κάνει το αυτονόητο: να τις αποκτήσει για την Ελλάδα.

Το βλέμμα των εκτελεσθέντων μένει να στοιχειώνει εμάς, αλλά, προφανώς, όχι τους πλειοδότες, που «σορτάρουν» πάνω στη φρίκη.

Ξεκινώντας από τα 36 Ευρώ…

Η δημοπρασία ξεκίνησε από το ταπεινό ποσό των 36,50 ευρώ και μέσα σε λίγες ώρες εκτοξεύθηκε, την ώρα που ήδη άρχισαν να αναγνωρίζονται οι ήρωες της Καισαριανής…

Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ντοκουμέντα θα βρουν το δρόμο για το σπίτι τους. Όχι ως αγορασμένα αντικείμενα, αλλά ως ιερά κειμήλια μιας μνήμης που αρνείται να πωληθεί.

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου

«Λουκέτο» για «τεχνικές εργασίες» στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από αύριο στην Αττική – Διήμερο χειρόφρενο σε όλη τη χώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

akylas–new
LIFESTYLE

Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

xaris theoxaris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

fulakes_domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τα ερωτήματα από τις καταθέσεις του νυχτοφύλακα και των δύο «σκληρών» κατάδικων

CV-Range-mod000257pic
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μάρκα με τη μεγαλύτερη γκάμα van στην Ελλάδα – Έχει 75 χρόνια ιστορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:56
viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

akylas–new
LIFESTYLE

Akylas: Πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision – «Είναι λες και παίζω σε ταινία» (Video)

xaris theoxaris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

1 / 3