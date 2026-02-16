search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 09:51

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου

16.02.2026 09:51
BULLYING

Τον εφιάλτη που έζησε ένας 17χρονος στα χέρια ενός 20χρονου και ενός 19χρονου στη Νίκαια επιβεβαίωσε η ιατροδικαστική εξέταση, όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα.

Το νεαρό αγόρι έπεσε θύμα βιασμού τον περασμένο Δεκέμβριο στο σπίτι του ενός εκ των δύο.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι δύο νεαροί, οι οποίοι κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία ανήλικη, η οποία –σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης– φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του 17χρονου παθόντα, σε βάρος τριών ατόμων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο ανήλικος μετέβη στην οικία του φίλου του, όπου βρίσκονταν επίσης ο κοινός φίλος τους, καθώς και η ανήλικη που ήταν σύντροφος του πρώτου, η οποία κατά τον χρόνο των γεγονότων δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της.

Κατά την παραμονή του στο σπίτι, σύμφωνα με τη δικογραφία, του πετούσαν αυγά και ξύδι, τον βιντεοσκόπησαν και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

