Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

Με στόχο να εξαντλήσουν κάθε ελπίδα προκειμένου να εντοπίσουν τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, που έχει εξαφανιστεί από τις 7 Δεκεμβρίου στα Χανιά, οι γονείς και οι συνάδελφοί του συνεχίζουν τις προσπάθειες.

Στη μάχη θα συμμετάσχει και η ομάδα ANIBUS, η οποία θα μεταβεί σε λίγες ημέρες στα Χανιά προκειμένου να αναζητήσει ίχνη που ενδεχομένως οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η ομάδα ANIBUS αποδέχθηκε σχετικό αίτημα της οικογένειας του αγνοουμένου, ενώ η συνδρομή της κρίνεται καθοριστική στη διαλεύκανση του μυστηρίου, καθώς έχει δεκάδες επιτυχίες στο παρελθόν, με πιο γνωστή τον εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι που αγνοείτο επί 18 ημέρες μετά τη δολοφονία του τον Ιανουάριο του 2024.

«Συνεχίζω να αναζητώ τον γιο μου, έστω και αν ακόμη δεν έχουμε κάποια ένδειξη, ένα ίχνος, μια πληροφορία που να μας οδηγεί κάπου με αξιόπιστο τρόπο. Κάποιες ηλεκτρονικές πληροφορίες μάς ήρθαν ακόμη και από το εξωτερικό από φίλους του και τις διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές. Σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψω και πάλι για τα Χανιά, εκεί θα ψάξω και πάλι για τον γιο μου, δεν θα σταματήσω ποτέ…», ανέφερε στην «R» η μητέρα του Αλέξη, γιατρός Ελένη Τσικοπούλου.

Το χρονικό

Ο γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου εξαφανίστηκε τις βραδινές ώρες της 7ης Δεκεμβρίου 2025, με το αυτοκίνητό του να εντοπίζεται στο χωριό Φρε του δήμου Αποκορώνου Χανίων. Ο Φρες είναι χωριό που βρίσκεται στην ενδοχώρα, στις βορειοανατολικές πλαγιές των Λευκών Ορέων, και απέχει από τη θάλασσα περίπου 9-10 χλμ. (παραλία Καλυβών και παραλία Αλμυρίδας Αποκορώνου). Το «Silver Alert» που εκδόθηκε κινητοποίησε τους κατοίκους των γύρω χωριών, οι γονείς του έφθασαν από τη Θεσσαλονίκη, ενώ συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν οι γονείς του Αλέξη συναντούσαν εθελοντές κτηνοτρόφους και κυνηγούς που τον έψαχναν. Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν αστυνομικοί, άνδρες της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

