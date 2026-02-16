search
16.02.2026
16.02.2026

«Λουκέτο» για «τεχνικές εργασίες» στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», προκειμένου να απολογηθεί εκ νέου, κατόπιν του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που οδήγησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος του.

Στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων όλων των βαθμίδων, στελεχών της επιχείρησης, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι στιγμής φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την έκρηξη στην επίμαχη πτέρυγα, που άφησε πίσω πέντε εργάτριες νεκρές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ενδέχεται να ζητήσει προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου να απολογηθεί τελικά την Πέμπτη, ενώ παραμένει ασαφές αν θα επιλέξει να καταθέσει υπόμνημα, να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις του ανακριτή ή να ακολουθήσει και τις δύο διαδικασίες.

«Εξωτερικές τεχνικές εργασίες»

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί πως όπως ανακοινώθηκε από σήμερα θα παραμείνει κλειστό και το δεύτερο εργοστάσιο – ιδιοκτησίας Τζιωρτζιώτη – που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree».

Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση στο site της εταιρείας:

«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, η διακοπή λειτουργίας ταυτίζεται χρονικά με τη σύλληψη Τζιωρτζιώτη, ο οποίος κατηγορείται πλέον για κακουργήματα και παραμένει κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων μέχρι την απολογία του στον Ανακριτή.

Το Vitafree είναι το δεύτερο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας, το οποίο λειτουργεί με άλλο όνομα και παράγει «υγιεινά σνακ και μπισκότα».

Συνολικά ο Τζιωρτζιώτης διαθέτει τρία εργοστάσια.

Το μεγαλύτερο είναι της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Το δεύτερο είναι της «vitafree» που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό «την παραγωγή υγιεινών σνακ και μπισκότων». Το τρίτο είναι στο Μακρυχώρι Λάρισας και διαφημίζεται ως «το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα».

