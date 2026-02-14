search
ΕΛΛΑΔΑ

14.02.2026 19:11

«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Η στιγμή της σύλληψής του (Video)

14.02.2026 19:11
violanda new

Προσωρινά κρατούμενος είναι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», καθώς έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου και θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου απολογηθεί.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων και, μετά τη μεταβολή των κατηγοριών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη ξανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

