Τραγωδία στη Λούτσα: Συγκλονίζουν οι γονείς του 15χρονου οδηγού – «Έχει πάθει σοκ, δεν με αφήνουν να τον δω» (Video)

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στη Λούτσα με τη μητέρα του αδικοχαμένου 15χρονου να φτάνει στο σημείο υποβασταζόμενη.

Τα όσα ακολούθησαν ραγίζουν καρδιές. Η μητέρα γονατίζει και θρηνεί πάνω στο σημείο που το παιδί της άφησε την τελευταία του πνοή.

Το σημείο της τραγωδίας έγινε σημείο συνάντησης για τους συμμαθητές των παιδιών, για τους ανθρώπους που γνώριζαν το 15χρονο παιδί.

Τα παιδιά ήταν τρείς αχώριστοι φίλοι. Τρία παιδιά που μεγάλωσαν μαζί και που πλήρωσαν ακριβά το εφηβικό τους λάθος.

Συγκλονισμένοι και οι γονείς του 15χρονου που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Η μητέρα του τόνισε στις «Εξελίξεις Τώρα» του Mega: «Τι καλά είναι καλέ; Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουνε εμένα να το δω. Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω, είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί».

Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το παιδί τους πήρε το αυτοκίνητο, οδήγησε χωρίς δίπλωμα και εν τέλει καρφώθηκε πάνω στο δέντρο στην γωνία Σωτήρος και Δημοκρατίας.

«Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα», πρόσθεσε ο πατέρας του.

«Ο αδελφός μου είναι. Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του. Προς το παρόν(είπαν πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο). Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι όχι, με το ζόρι αναπνέουνε. Δεν είναι περίεργος ακριβώς (ο δρόμος) απλά έτυχε, τι να σας πω», είπε η αδελφή του 15χρονου τραυματία οδηγού.

Η μητέρα του 15χρονου που φέρεται να είναι το παιδί που οδηγούσε είπε πως δεν μπορεί να οδηγούσε το παιδί της το αυτοκίνητο.

«Είναι μαυρισμένος. Σήμερα είναι χάλια, ζαλίζεται, εμετό, δεν μπορεί να στέκεται, δεν μπορεί, κάνει πράγματα δεν μ’ αφήνουν κι εμένα να το δω. ”Τι σου έκανα μαμά;”. Μόνο αυτό, ”έχεις όλα τα δίκια του κόσμου”. Γιατί πήρα τα κλειδιά, του λέει ο φίλος που σκοτώθηκε, πάρε το κλειδί για το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς, και έλα να κάνουμε βόλτα γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα για οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι πήραν τα κλειδιά, πήραν το αμάξι… Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι. Τώρα έχει πάθει σοκ. Τώρα ότι και να πω εγώ, μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Μαμά τι κάναμε μαμά; Ο φίλος μου. Γιατί ήτανε τρία παιδιά που μεγαλώσανε μαζί. Αυτό το δικό μου είναι στο νοσοκομείο, το άλλο που έφυγε ήταν μαζί σαν το δικό μου. Είναι το ίδιο, τον ίδιο πόνο».

