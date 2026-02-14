Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη ζωή του έχασε 75χρονος σε τροχαίο που έγινε το λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.
Διαβάστε επίσης:
Πέλλα: Απατεώνες απέσπασαν χρυσές λίρες αξίας 5.000 ευρώ προσποιούμενοι λογιστές
ΣΕΗ: Νέα απεργία στις 20/2 για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.