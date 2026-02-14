Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια

Τη ζωή του έχασε 75χρονος σε τροχαίο που έγινε το λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.

Διαβάστε επίσης:

Πέλλα: Απατεώνες απέσπασαν χρυσές λίρες αξίας 5.000 ευρώ προσποιούμενοι λογιστές

ΣΕΗ: Νέα απεργία στις 20/2 για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα