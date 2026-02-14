search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 19:23
ΕΛΛΑΔΑ

14.02.2026 16:59

ΣΕΗ: Νέα απεργία στις 20/2 για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

14.02.2026 16:59
Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) προχωρά σε νέα 24ωρη απεργία την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο θέατρο. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση στις 19.30 στη Βουκουρεστίου.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο επισημαίνει ότι οι ηθοποιοί βρίσκονται εδώ και τρεις μήνες σε διαρκή αγωνιστική κινητοποίηση, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει δύο απεργιακές δράσεις. Κεντρικό αίτημα αποτελεί η υπογραφή νέας ΣΣΕ, καθώς –όπως τονίζεται– ο κλάδος παραμένει χωρίς σύμβαση τα τελευταία 14 χρόνια, με φαινόμενα υποαμειβόμενης και ανασφάλιστης εργασίας.

Το ΣΕΗ καταγγέλλει ότι εργοδοτικοί κύκλοι επιχείρησαν να ανακόψουν τις κινητοποιήσεις, ασκώντας πιέσεις και καλλιεργώντας κλίμα εκφοβισμού στους χώρους δουλειάς. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή και η συσπείρωση των ηθοποιών παραμένουν ισχυρές, καθώς –όπως σημειώνει– το αυξημένο κόστος ζωής και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις εντείνουν την ανάγκη για συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας.

Το Σωματείο δηλώνει ότι θα συνεχίσει «τις πολύμορφες κινητοποιήσεις μέχρι την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας» και καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση της 20ής Φεβρουαρίου, διεκδικώντας –όπως αναφέρει– «δουλειά με αξιοπρέπεια και κατοχυρωμένα δικαιώματα».

