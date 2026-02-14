«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» προχώρησαν οι Αρχές, το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα.

Οι κατηγορίες, που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της επιχείρησης (ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας), αναβαθμίστηκαν μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχίας Μελετοπούλου, που τις μετέτρεψε από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφεραν στο φως νέα στοιχεία που δείχνουν πως οι συλληφθέντες είχαν γνώση των κινδύνων που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων.

Πολύμηνη διαρροή: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων υπήρχε έντονη οσμή αερίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Παράνομη απόσταση δεξαμενών: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, αντί για τα προβλεπόμενα από τον νόμο 7,5 μέτρα.

Ακατάλληλες υποδομές: Οι δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019, ενώ οι υπόγειες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Απόκρυψη κτηρίου: Το κτήριο όπου σημειώθηκε η διαρροή φέρεται να μην φαινόταν στην τεχνική μελέτη που είχε κατατεθεί.

