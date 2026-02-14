search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 16:20

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

14.02.2026 16:20
VIOLANDA_APOKAIDIA

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» προχώρησαν οι Αρχές, το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα.

Οι κατηγορίες, που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της επιχείρησης (ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας), αναβαθμίστηκαν μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχίας Μελετοπούλου, που τις μετέτρεψε από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφεραν στο φως νέα στοιχεία που δείχνουν πως οι συλληφθέντες είχαν γνώση των κινδύνων που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων.

Πολύμηνη διαρροή: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων υπήρχε έντονη οσμή αερίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Παράνομη απόσταση δεξαμενών: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, αντί για τα προβλεπόμενα από τον νόμο 7,5 μέτρα.

Ακατάλληλες υποδομές: Οι δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019, ενώ οι υπόγειες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Απόκρυψη κτηρίου: Το κτήριο όπου σημειώθηκε η διαρροή φέρεται να μην φαινόταν στην τεχνική μελέτη που είχε κατατεθεί.

Διαβάστε επίσης:

ΣτΕ: Τελεσίδικη απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Παράσυρση 52χρονης από νταλίκα: Σε ακρωτηριασμό του ποδιού της προχώρησαν οι γιατροί

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία του ιδρυτή του Πλαισίου, Γιώργο Γεράρδο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

ste sumboulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τελεσίδικη απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Francesca Albanese
ΚΟΣΜΟΣ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:40
astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

1 / 3