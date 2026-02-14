search
14.02.2026 16:37

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

14.02.2026 16:37
astynomia-1121

Στη σύλληψη ενός 30χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 152 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας.

Ο οδηγός έτρεχε με 152 χλμ/ώρα σε δρόμο που το ανώτατο όριο είναι τα 60 χλμ/ώρα με τη συμπεριφορά του να δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για πρόκληση ατυχήματος.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην ίδια περιοχή, συνελήφθη επίσης μια 40χρονη από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο της υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφάλεια των οδηγών και πεζών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

