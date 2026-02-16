Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από αύριο στην Αττική – Διήμερο χειρόφρενο σε όλη τη χώρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σκληραίνουν την στάση τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Αθήνα, με τον ΣΑΤΑ να ανακοινώνει νέα τριήμερη απεργία για αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Επιπλέον, χειρόφρενο θα τραβήξουν τα ταξί σε όλη τη χώρα για 2 ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.
Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
Διαβάστε επίσης
Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του
«Βιολάντα»: Στον ανακριτή αύριο Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.