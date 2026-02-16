search
Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από αύριο στην Αττική – Διήμερο χειρόφρενο σε όλη τη χώρα

Σκληραίνουν την στάση τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Αθήνα, με τον ΣΑΤΑ να ανακοινώνει νέα τριήμερη απεργία για αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Επιπλέον, χειρόφρενο θα τραβήξουν τα ταξί σε όλη τη χώρα για 2 ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς»

