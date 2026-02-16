Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

Οι υπογραφές της κυβέρνησης με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy «έπεσαν». Το πότε θα μάθουμε, όμως, εάν υπάρχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο είναι μια πολύχρονη διαδικασία.

Όπως μακρά και πολύχρονη είναι έτσι κι αλλιώς η όλη ιστορία που αφορά στο «κρυμμένο» πετρέλαιο και φυσικό αέριο που θα σώσει τη χώρα. Ποιος άλλωστε ξεχνά το μακρινό και μνημονιακό 2011 όταν η τότε κυβέρνηση έδινε στη δημοσιότητα το όραμά της – με τη θέσπιση και σχετικού νόμου – για τη δημιουργία ενός «μοντέλου Νορβηγίας» στην Ελλάδα, όπου τα μελλοντικά έσοδα από τους υδρογονάνθρακες – πετρέλαιο και φυσικό αέριο – που θα «πλημμύριζαν» τη χώρα θα εγγυούνταν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος εσαεί.

Δεκαπέντε χρόνια μετά και ενώ η χώρα δεν έχει δει να βγαίνει στάλα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα «οικόπεδα», στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Για να το ξεκαθαρίσουμε, έπεσαν οι υπογραφές προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα εξής «οικόπεδα»:

1] «Νότια της Πελοποννήσου»

2] «Α2»

3] «Νότια της Κρήτης I»

4] «Νότια της Κρήτης II»

Και «έπεσαν» σε πανηγυρικό κλίμα αναπτερώνοντας, κατά πολλούς, τις ελπίδες καθώς η αμερικανική Chevron συγκαταλέγεται στους κολοσσούς της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και η παρουσία της και μόνο προβάλλεται σαν απόδειξη ότι τα 4 «οικόπεδα» είναι γερό χαρτί στο σκάκι των εξορύξεων.

Μόνο που μετά τις υπογραφές αρχίζουν τα δύσκολα καθώς θα γνωρίζουμε το 2030 – 2032 εάν αξίζει εμπορικά να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις και εάν όλα πάνε καλά η πρώτη παραγωγή θα γίνει το 2035-2037.

Ο οδικός χάρτης

Η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ κυβέρνησης και κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy θα αποσταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτά είναι και τα μοναδικά βήματα που θα γίνουν σε έναν «δρόμο» υψηλών ταχυτήτων χωρίς εμπόδια. Γιατί όλα τα επόμενα βήματα είναι τα πιο κρίσιμα και τα πιο δύσκολα.

Η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy αφού ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία θα προχωρήσει στα εξής βήματα:

1] Η πρώτη φάση ερευνών θα κρατήσει, καλώς εχόντων, 3 χρόνια. Θα ξεκινήσει εντός του 2026 ή το αργότερο στις αρχές του 2027 και θα περιλαμβάνει τη διενέργεια σεισμικών ερευνών. Συνολικά η κοινοπραξία έχει έως και 5 χρόνια μετά τις σεισμικές έρευνες για να εντοπίσει τα ακριβή σημεία και να λάβει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες.

2] Το 2030-2032 εκτιμάται ότι θα αρχίσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στα 4 «οικόπεδα» νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης που αναμένεται να κρατήσουν 2 χρόνια.

3]Το 2032-2034 θα πρέπει να γίνουν επιπλέον επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις για την αξιολόγηση και το ακριβές μέγεθος του κοιτάσματος, διαδικασία που θα διαρκέσει 2 χρόνια. Η τελευταία αυτή φάση είναι κρίσιμη καθώς η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy θα πάρει την τελική απόφαση για τον εάν η εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου από τα συγκεκριμένα «οικόπεδα» είναι και εμπορικά συμφέρουσα.

Εν ολίγοις, εάν όλα πάνε καλά, η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy θα κάνει την πρώτη παραγωγή, την πρώτη ανάκτηση μεταξύ 2035-2037, δηλαδή μετά από 9 έως 11 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Διαβάστε επίσης:

Η «κοινωνική κόπωση» των επτά χρονών διακυβέρνησης ο κύριος εχθρός της ΝΔ

Χαρδαλιάς: Η ανθεκτικότητα των υποδομών της Αττικής είναι εθνικό ζήτημα

Ξεκινά η συζήτηση για την Παιδεία – Πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου