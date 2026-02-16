search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.02.2026 12:57

Συνάντηση Τσίπρα – Κουρέτα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (photos)

tsipras_kouretas_new
www.onlarissa.gr

Στη Λάρισα βρίσκεται σήμερα (16/2) ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς το απόγευμα θα παρουσιάσει στο ξενοδοχείο Divani το βιβλίο του «Η Ιθάκη».

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου είχε συνάντηση με τον Δημήτρη Κουρέτα.

www.onlarissa.gr

Οι δύο άνδρες τα είπαν σε όμορφο κλίμα και είχαν μία εποικοδομητική συζήτηση.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευε ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης.

www.onlarissa.gr
www.onlarissa.gr



