Στέφανος Κασσελάκης: Θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές – Δεν πρεσβεύει κάτι καινούριο ο Τσίπρας

Την αυτόνομη κάθοδο του κόμματός του στις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας τη συνεργασία «συνεργαστούμε με τα κόμματα ή με τις προσωπικότητες που έχουν φέρει την Ελλάδα στην σημερινή κατάσταση», επιβεβαίωσε ο Στεφανος Κασσελάκης.

Παράλληλα, μιλώντας στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 το πρωί της Τρίτης (17/2), τόνισε ότι το re-branding που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας θα κριθεί από τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν έχει ιδέα για το «τι ακριβώς είναι το καινούργιο το οποίο πρεσβεύει».

«Θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Το όνομά μας θα είναι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο εφόσον το αποφασίσει η βάση μας με την ηλεκτρονική ψηφοφορία που είναι εν εξελίξει αυτή τη στιγμή από εκεί και πέρα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα break από το παρελθόν. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τα κόμματα ή με τις προσωπικότητες που έχουν φέρει την Ελλάδα στην σημερινή κατάσταση για την οποία δεν νομίζω ότι πολλοί Έλληνες μπορεί να είναι υπερήφανοι για το πως λειτουργεί η χώρα μας σήμερα μετά από τόσα χρόνια στην ΕΕ και μετά από όλα όσα έχουν γίνει χρεωκοπία, συγκαλύψεις, Τέμπη και τα λοιπά», δήλωσε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Εμείς αποφασίσαμε στο συνέδριό μας μια παύση με το παρελθόν και θα είμαστε εκεί όταν ο ελληνικός λαός θέλει μια κυβερνητική προοδευτική λύση που θα είναι φυσικά άφθαρτη και αδιάφθορη αλλά και ρεαλιστική», πρόσθεσε.

Παράλληλα, απέκλεισε την πιθανότητα συνεργασίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Εμείς περάσαμε από το συνέδριό μας τις κόκκινες γραμμές για οποιαδήποτε συμφωνία. Όπως και στο εξωτερικό η λέξη συνεργασία ίσως να παραπλανεί λίγο γιατί δεν λέμε για cooperation government αλλά για coalition government, κυβερνήσεις συνασπισμού και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διαφορά αυτή διότι δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να συνεργάζεται επειδή συμπαθεί ο ένας αρχηγός τον άλλο, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία βάσει των αποτελεσμάτων που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός», τόνισε.

«Στο συνέδριό μας αποφασίσαμε ότι έχουμε τρεις κόκκινες γραμμές, η πρώτη είναι τα ανθρωπινά δικαιώματα, η δεύτερη το κράτος δικαίου και οι τομές που πρέπει να γίνουν στους θεσμούς και η τρίτη κόκκινη γραμμή είναι το “συμβόλαιο επάρκειας” που είναι στην ουσία έξι παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια και στις ολιγοπωλιακές πρακτικές που μόνο με κρατική παρέμβαση μπορούν να επιλυθούν», σημείωσε.

Σχετικά με τις φήμες ότι στην περίπτωση που δεν μπει το κόμμα στη Βουλή θα γυρίσει στην Αμερική, ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε:

«Δείχνει μια ηττοπάθεια αυτή η ερώτηση για τη χώρα δηλαδή του τύπου τι κάθεται και ασχολείται με την Ελλάδα όταν είχε μια χαρά ζωή στην Αμερική. Δικαίωμά μου είναι να ασχοληθώ με την πολιτική, δικαίωμά σας είναι να ψηφίσετε ή να μην ψηφίσετε. Από εκεί και πέρα όπως με τον κ. Μαρκόπουλο που κρύβεται πίσω από την ασυλία του να μου πει για “γκρίζες business” και του έκανα μήνυση φυσικά διότι οι άνθρωποι που δεν έχουν επιχειρήσει ποτέ στην ζωή τους δεν πρέπει να τολμάνε να ειρωνεύονται ανθρώπους και δη απόδημους που ήρθαν στο Επικρατείας, έχουν αφήσει τις καριέρες τους στο εξωτερικό για να προσφέρουν στη χώρα και να τους ειρωνεύονται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης μάλιστα με είχε αποκαλέσει “αλεξιπτωτιστή ομογενή“, αυτή είναι η νοοτροπία τους δεν θέλουν μη επαγγελματίες πολιτικούς, δεν θέλουν το φρέσκο απέξω. Δεν με νοιάζει τι λένε οι δημοσκοπήσεις, εγώ ξέρω ότι οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι θα έχανα από την Έφη Αχτσιόγλου, έλεγαν ότι θα είχαμε 8% στις ευρωεκλογές τελικά ήταν 15% και ξέρετε ότι αυτόν τον αγώνα τον έκανα σχεδόν μόνος μου σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη τα παραδοσιακά του ΣΥΡΙΖΑ συνεπώς δεν έχω να αποδείξω κάτι περισσότερο σε κανέναν, ότι έχω να αποδείξω θα το αποδείξω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Από εκεί και πέρα αν ο ελληνικός λαός θέλει να παραμείνει μέσα σε έναν κυνισμό δηλαδή επειδή όλοι οι άλλοι είναι ελέφαντες γιατί δεν είμαι εγώ ελέφαντας τι να σας πω δικαίωμα τους είναι, νομίζουν ότι προστατεύουν την κρίση τους βάζοντας κι εμένα στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά το κατανοώ γιατί είναι προδομένοι, παραδομένοι, έχουν απογοητευτεί, έχουν δοκιμάσει νέο κόσμο και είδανε κωλοτούμπες στο παρελθόν… Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές».

Τέλος, ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε και το επικείμενο κόμμα Τσίπρα. «Δεν θα υπάρχει το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας στις επόμενες εκλογές όπως υπήρχε το ’23. Επίσης το 41% δεν είναι το φυσικό ποσοστό της ΝΔ, εκεί έφτασε εξαιτίας δυστυχώς του ΣΥΡΙΖΑ επειδή 600 χιλιάδες ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έμειναν σπίτι τους. Άρα δυστυχώς λόγω της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ τοπικά νομίσματα, Κατρούγκαλους κλπ έμεινε ο κόσμος σπίτι του και έχουμε αυτή τη στιγμή την αυτοδυναμία και την αλαζονεία της ΝΔ. Αν από αυτό το αποτέλεσμα ένας άνθρωπος που παραιτείται, υπονομεύει τον διάδοχό του και επανέρχεται με re-branding θεωρούμε ότι αυτό είναι η λύση για το μέλλον, δημοκρατία έχουμε θα κριθεί. Εγώ ιδέα δεν έχω τι ακριβώς είναι το καινούργιο το οποίο πρεσβεύει», κατέληξε.

