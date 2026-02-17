Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σενάριο για ενιαίο πόρισμα της αντιπολίτευσης «σπρώχνει» ο Αυλωνίτης

Επιστολή απέστειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλεξανδρος Αυλωνίτης προς τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης-μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

O Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος «ψάχνεται» με παράλληλα πολιτικά φλερτ, κάνει λόγο για «άμεση ανάγκη κατάθεσης αιτήματος αναβολής της προθεσμίας σύνταξης και κατάθεσης πορισμάτων/γνωμών, καθώς και παράτασης των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν πλήρως τα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από δεύτερη δικογραφία. Σε περιπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό, τότε τα μέλη της Αντιπολίτευσης θα πρέπει να καταθέσουν ενιαίο Πόρισμα»

«Ο κατακερματισμός που θα προκύψει αν κάθε πολιτικό κόμμα καταθέσει το δικό του πόρισμα, θα επωφελήσει μόνο τους υπεύθυνους. Συνεπώς, έστω στοιχειωδώς, τα μέλη της Αντιπολίτευσης θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πορίσματος, για την καταγραφή του οικονομικού σκανδάλου και τον προσδιορισμό των υπευθύνων», αναφέρει στην επιστολή ο κ. Αυλωνίτης.

Ίσως μετά την έξοδό του από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, διερευνά επιλογές και ενδεχόμενα.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα συνεχή πλήγματα που έχει δεχθεί εσχάτως το Κράτος Δικαίου, ως θεμελιώδη αρχή της Δημοκρατίας, και η Δικαιοσύνη, ως θεσμικός της πυλώνας, συνιστούν όνειδος και προσβολή για το Έθνος. Η έλλειψη εμπιστοσύνης του λαού μας προς το πολιτικό σύστημα, γενικώς αλλά και ειδικώς προς τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των Επιτροπών, των οποίων η σύστασή προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής, οδηγεί σε υπολειτουργία των θεσμών και του ίδιου του Πολιτεύματος.

Συμμετείχα μαζί σας επί περίπου έξι μήνες στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Κατά το διάστημα αυτό επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η Εξεταστική Επιτροπή, δια της πλειοψηφίας, αποφάσισε την ολοκλήρωση των επί της ουσίας ερευνητικών εργασιών της, ορίζοντας την ημέρα παράδοσης των πορισμάτων μας και την ημέρα ψηφίσεως αυτών. Αυτό έπραξε όμως, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της, χωρίς να δεχτεί τους μάρτυρες που προτείναμε, χωρίς να ερευνηθεί το σύνολο των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, και χωρίς καν να αναμείνουμε το δεύτερο τμήμα της όλης δικογραφίας, το οποίο σύμφωνα με τα δεδομένα θα διαβιβαστεί προσεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Πρόεδρο της Βουλής.

Κατά συνέπεια, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους ως προς την άμεση ανάγκη κατάθεσης αιτήματος αναβολής της προθεσμίας σύνταξης και κατάθεσης πορισμάτων/γνωμών, καθώς και παράτασης των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν πλήρως τα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από τη δεύτερη δικογραφία.

Η ανάγκη αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ήδη από τη διαβίβαση της παρούσας δικογραφίας στη Βουλή (25.06.2025), είχαν ανακύψει σοβαρά ζητήματα ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, από τις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής, είχε τεθεί αίτημα προσκόμισης του πλήρους αρχείου επισυνδέσεων και ένταξης του συνόλου των συνομιλιών στη δικογραφία, ώστε να αποφευχθεί αποσπασματική αξιολόγηση κρίσιμων στοιχείων.

Επιπροσθέτως, η έτερη δικογραφία, που αναμένεται να διαβιβαστεί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, περιλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις και συναφή στοιχεία, που ερείδονται στην ήδη εξετασθείσα δικογραφία. Το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επισημαίνει ότι ο διαχωρισμός έγινε για πρακτικούς λόγους. Το νεότερο αυτό υλικό και η σύνδεσή του με πρόσθετα πρόσωπα και πραγματικά περιστατικά καθιστά σαφές ότι είναι θεσμικά ανεπίτρεπτο για την Επιτροπή να καταλήξει σε τελικές κρίσεις χωρίς προηγούμενη πλήρη μελέτη και συνεκτίμηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού.

Περαιτέρω όμως, και στην περίπτωση κατά την οποία η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δεν αποδεχθεί τη συνέχιση των εργασιών της, σας ζητώ να συνεννοηθούμε άμεσα και να καταθέσουμε ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΡΙΣΜΑ όλοι μαζί. Αποφεύγοντας τον κατακερματισμό που θα προκύψει αν κάθε πολιτικό κόμμα καταθέσει το δικό του πόρισμα, θα φανούμε στην πράξη χρήσιμοι στον ελληνικό λαό, συμφωνώντας, έστω στοιχειωδώς, στη σύνταξη ενός πορίσματος, για την καταγραφή του οικονομικού σκανδάλου και τον προσδιορισμό των υπευθύνων.

Είναι πλέον καιρός να λειτουργήσουμε όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, ως ανεξάρτητη αρχή και όχι ως μια Εξεταστική Επιτροπή, που το αποτέλεσμα των εργασιών της προδιαγράφεται σε τόσα πορίσματα όσα και τα κόμματα, προς δόξα των προσδοκιών της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Εν κατακλείδι, με σεβασμό τη θεσμική λειτουργία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω, από κοινού ενέργειες, ώστε να ανταποκριθούμε στη θεσμική μας ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, η οποία απαιτεί διαφάνεια, καθαρή λογοδοσία και πόρισμα χωρίς σκιές.

