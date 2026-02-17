Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

Με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε η Μαρέβα Μητσοτάκη την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Στην ανάρτησή της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη περιγράφει την κάθε συνάντηση μαζί της ως συνομιλία «με μια σοφή γυναίκα των καιρών μας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ διέθετε «διαύγεια» και μια «εσωτερική ένταση» που την κινητοποιούσε: την έκανε, όπως γράφει, «να θέλω να διαβάσω περισσότερο, να σκεφτώ βαθύτερα».

Μάλιστα τη χαρακτηρίζει «γυναίκα-πρότυπο», σχολιάζοντας πως η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ «διατήρησε μέχρι τέλους τη σπιρτάδα, την τόλμη και την περιέργεια ενός νέου ανθρώπου».

«θα της είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί της»– αναφέρει ενώ καταλήγει «Ελένη, θα μου λείψεις τόσο πολύ».

Όλη η ανάρτηση

«Με συγκινούσε πάντα η φλόγα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Όταν τη συναντούσα, ένιωθα πως συνομιλούσα με μια σοφή γυναίκα των καιρών μας. Είχε μια διαύγεια και μια εσωτερική ένταση που με κινητοποιούσε. Με έκανε να θέλω να διαβάσω περισσότερο, να σκεφτώ βαθύτερα.

Αν υπάρχει για μένα μια γυναίκα-πρότυπο, αυτή είναι η Ελένη. Η ακαδημαϊκός που, όσες κορυφές κι αν κατέκτησε, διατήρησε μέχρι τέλους τη σπιρτάδα, την τόλμη και την περιέργεια ενός νέου ανθρώπου.

Θα της είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί της.

Ελένη θα μου λείψεις τόσο πολύ».

