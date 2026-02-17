search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 14:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 14:04

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

17.02.2026 14:04
mareva_arveler

Με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε η Μαρέβα Μητσοτάκη την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Στην ανάρτησή της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη περιγράφει την κάθε συνάντηση μαζί της ως συνομιλία «με μια σοφή γυναίκα των καιρών μας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ διέθετε «διαύγεια» και μια «εσωτερική ένταση» που την κινητοποιούσε: την έκανε, όπως γράφει, «να θέλω να διαβάσω περισσότερο, να σκεφτώ βαθύτερα».

Μάλιστα τη χαρακτηρίζει «γυναίκα-πρότυπο», σχολιάζοντας πως η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ «διατήρησε μέχρι τέλους τη σπιρτάδα, την τόλμη και την περιέργεια ενός νέου ανθρώπου».

«θα της είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί της»– αναφέρει ενώ καταλήγει «Ελένη, θα μου λείψεις τόσο πολύ».

Όλη η ανάρτηση

«Με συγκινούσε πάντα η φλόγα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Όταν τη συναντούσα, ένιωθα πως συνομιλούσα με μια σοφή γυναίκα των καιρών μας. Είχε μια διαύγεια και μια εσωτερική ένταση που με κινητοποιούσε. Με έκανε να θέλω να διαβάσω περισσότερο, να σκεφτώ βαθύτερα.

Αν υπάρχει για μένα μια γυναίκα-πρότυπο, αυτή είναι η Ελένη. Η ακαδημαϊκός που, όσες κορυφές κι αν κατέκτησε, διατήρησε μέχρι τέλους τη σπιρτάδα, την τόλμη και την περιέργεια ενός νέου ανθρώπου.

Θα της είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί της.

Ελένη θα μου λείψεις τόσο πολύ».

Διαβάστε επίσης:

Η κοπή της πίτας της ΝΔ και η έκπληξη στον Μητσοτάκη από τον πρώην δάσκαλό του

Κωνσταντοπούλου: Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής αποτελούν κτήμα του ελληνικού λαού

Χριστοδουλάκης στηρίζει Παναγόπουλο – Σε άλλη γραμμή από Ανδρουλάκη παρά τη συμμαχία για το συνέδριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε κυβέρνηση, παρουσία Τασούλα: «Έχει καταλάβει ότι ξεπλένει την Τουρκία;»

robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mareva_arveler
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

evropaiki enoso synodos 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 14:28
samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε κυβέρνηση, παρουσία Τασούλα: «Έχει καταλάβει ότι ξεπλένει την Τουρκία;»

robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

1 / 3