Η κοπή της πίτας της ΝΔ και η έκπληξη στον Μητσοτάκη από τον πρώην δάσκαλό του

Μια έκπληξη περίμενε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας.
Κατά την κοπή της πίτας, εμφανίστηκε ένας ιερέας ο οποίος την ευλόγησε και την έκοψε. Ηταν ο δάσκαλός του στα Θρησκευτικά στην Γ’ Γυμνασίου!
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος αναφέρθηκε με καλά λόγια για τον πρωθυπουργό, ο οποίος ωστόσο, στο πλαίσιο χιούμορ, σχολίασε: «Όταν δεν διάβαζα το μάθημα των θρησκευτικών δεν ήταν το ίδιο επιεικής!»
