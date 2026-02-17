search
17.02.2026 11:33

Η κοπή της πίτας της ΝΔ και η έκπληξη στον Μητσοτάκη από τον πρώην δάσκαλό του

17.02.2026 11:33
mitsotakis-iereas

Μια έκπληξη περίμενε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά την κοπή της πίτας, εμφανίστηκε ένας ιερέας ο οποίος την ευλόγησε και την έκοψε. Ηταν ο δάσκαλός του στα Θρησκευτικά στην Γ’ Γυμνασίου!

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος αναφέρθηκε με καλά λόγια για τον πρωθυπουργό, ο οποίος ωστόσο, στο πλαίσιο χιούμορ, σχολίασε: «Όταν δεν διάβαζα το μάθημα των θρησκευτικών δεν ήταν το ίδιο επιεικής!»

