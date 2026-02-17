search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 09:05

Κωνσταντοπούλου: Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής αποτελούν κτήμα του ελληνικού λαού

17.02.2026 09:05
ZOI_KONSTANTOPOULOU

«Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής αποτελούν κτήμα του ελληνικού λαού και ντοκουμέντο της αντίστασης», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι «Δεν μπορεί να αποτελούν εμπόρευμα και υπάρχει ευθύνη στην πολιτεία να τις αναζητήσει και να τις θέσει στη διάθεση του λαού, στη διάθεση της χώρας που έχει αυτή την εμβληματική ιστορία αντίστασης και ηρωισμού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε ότι «δεν είναι νοητό ούτε αποδεκτό να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα τα τεκμήρια του εγκλήματος» και ότι «δεν είναι νοητό ούτε αποδεκτό να μην διεκδικούνται από το ελληνικό κράτος οι οφειλές της Γερμανίας για τα εγκλήματα των ναζί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «εγκλήματα που τώρα έρχονται στο φως ακόμη και τα πιο συγκλονιστικά πειστήριά τους», τονίζοντας ότι «εμείς θα παλέψουμε ώστε η υπόθεση της μνήμης να γίνει συλλογική υπόθεση όλων και η υπόθεση της δικαιοσύνης επιτέλους να υπηρετηθεί».

Διαβάστε επίσης

Χριστοδουλάκης στηρίζει Παναγόπουλο – Σε άλλη γραμμή από Ανδρουλάκη παρά τη συμμαχία για το συνέδριο

Οργή Χατζηδάκη για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα Αρχεία Επστάιν

Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dfsk-500
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

bactiria new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Βακτήριο ανθεκτικό σε σύγχρονα αντιβιοτικά βρέθηκε σε στρώμα πάγου 5000 ετών

skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

aftokinito_fota_1702_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς μια «μικρή» ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να σου αδειάσει το πορτοφόλι

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:43
dfsk-500
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

bactiria new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Βακτήριο ανθεκτικό σε σύγχρονα αντιβιοτικά βρέθηκε σε στρώμα πάγου 5000 ετών

skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

1 / 3