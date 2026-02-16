Οργή Χατζηδάκη για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα Αρχεία Επστάιν

«Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Επστάιν, είναι αποκυήματα φαντασίας» αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση «Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα. Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αρχείο που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υπάρχει αναφορά σε αλληλογραφία μεταξύ του Ολιβιέ Κολόμ – που υπήρξε σύμβουλος του Σαρκοζί – και του Επστάιν, σε «Έλληνα υπουργό αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη» με τον οποίο υπήρξε δείπνο και «εντολή για δυο αεροδρόμια», το 2014.

Διαβάστε επίσης:

Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ