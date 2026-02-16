«Γεια σας κορίτσια, ο Τζέφρι σας προσκαλεί σε γκαλά»: Ο Επστάιν δώριζε χιλιάδες δολάρια σε φοιτητικές λέσχες του Χάρβαρντ σχεδόν μέχρι τον θάνατό του

Πολύ καιρό αφότου ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε γνωστός ως καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης, ήταν επίσης κορυφαίος συνεργάτης σε μια ελίτ ομάδα ομάδων που ιδρύθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Για χρόνια, μπορούσε να γεμίσει ένα τραπέζι με «κορίτσια» σε μια ετήσια γκαλά που περιλάμβανε διασημότητες, δισεκατομμυριούχους και πολιτιστικές προσωπικότητες, όπως γράφει το Bloomberg.

Long after Jeffrey Epstein was known as a convicted sex offender, he was also a top contributor to an elite cluster of groups founded by Harvard University students. https://t.co/PtnEk9CwCl February 15, 2026

Ετήσιες δωρεές τουλάχιστον 50.000 δολαρίων στο Ινστιτούτο Hasty Pudding του 1770 – μια μη κερδοσκοπική ομπρέλα για μια κοινωνική λέσχη, θεατρική ομάδα και τραγουδιστές a cappella – τον χαρακτήρισαν ως «Φύλακα της Σφίγγας» σε γκαλά του Τάγματος της Χρυσής Σφίγγας στη Νέα Υόρκη από τουλάχιστον το 2013 έως το 2019. Η τελευταία του πρόσκληση ήρθε λίγους μήνες πριν κατηγορηθεί για ομοσπονδιακά εγκλήματα σεξουαλικής εμπορίας και στη συνέχεια απαγχονιστεί σε φυλακή του Μανχάταν.

Έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων email που στάλθηκαν από έναν βοηθό, δείχνουν ότι ο Έπσταϊν συχνά γέμιζε το τραπέζι του με γυναίκες γνωστές.

Το… γεμάτο τραπέζι κορίτσια του Επστάιν

«Γεια σας κορίτσια! Ο Τζέφρι θα ήθελε να παρευρεθείτε όλοι στο Hasty Pudding Gala στις 13 Απριλίου στο Plaza Hotel», έγραψε η βοηθός του Έπσταϊν το 2015 σε παραλήπτες των οποίων οι ταυτότητες είχαν κρυφτεί. «Ενημερώστε με αν μπορείτε να πάτε και ποιον άλλο μπορούμε να προσκαλέσουμε να συμπεριληφθεί στους 10 (με την έγκριση του JE φυσικά ;)»

Σε έναν προσκεκλημένο, η βοηθός μίλησε για την ευκαιρία να «φορέσει ένα φανταχτερό φόρεμα και παπούτσια!»

Ο τεράστιος όγκος email στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκάλυψε πώς ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ελίτ πανεπιστημίων, ως μέρος του δικτύου του. Είναι επίσης μια ένδειξη ότι η σύνδεση του Χάρβαρντ με τον ιστό επιρροής του Έπσταϊν μπορεί να είναι βαθύτερη από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως, δεδομένης της πρόσφατα δημοσιευμένης αλληλογραφίας με καθηγητές, δωρητές και συλλόγους.

Η κοινωνική λέσχη αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της εμπειρίας του Χάρβαρντ», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οργάνωσης. Είναι η παλαιότερη λέσχη του είδους της στις ΗΠΑ και αριθμεί πέντε πρώην προέδρους των ΗΠΑ μεταξύ των μελών της. «Δεν υπάρχει άλλη πανεπιστημιακή οργάνωση παρόμοια με αυτήν στον κόσμο», αναφέρει η ιστοσελίδα. Ένας εκπρόσωπος του Χάρβαρντ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την εμπλοκή του Έπσταϊν με το Ινστιτούτο Hasty Pudding.

Από το 2013 μέχρι τον θάνατό του, ο Έπσταϊν δώρισε τουλάχιστον 375.000 δολάρια στον οργανισμό, σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ποσό αυτό είχε αναφερθεί νωρίτερα από την Harvard Crimson.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα στα έγγραφα δείχνουν ότι το 2018, ο Έπσταϊν ρώτησε τον Άντριου Φάρκας, έναν γίγαντα ακινήτων και υποστηρικτή του Χάρβαρντ, ο οποίος προεδρεύει του Ινστιτούτου Hasty Pudding, αν ήθελε το τραπέζι του με τα 10 άτομα στην γκαλά. Ο Φάρκας απάντησε «ναι παρακαλώ». Ο Φάρκας και ο Έπσταϊν αντάλλαξαν σχεδόν 2.000 μηνύματα που δημοσιεύθηκαν ως μέρος του «θησαυρού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η σχέση τους διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία.

Το Ινστιτούτο Hasty Pudding δήλωσε σε μια απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερωτήσεις ότι «είναι διαρκώς επικεντρωμένο στο να κάνει το σωστό». Ο οργανισμός δήλωσε ότι έχει κάνει δωρεές σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει θύματα εμπορίας ανθρώπων σε ένα ποσό που «υπερβαίνει» κατά πολύ τις δωρεές που έκανε ο Έπσταϊν στο κλαμπ.

Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών των Θεατρικών Θεάτρων Hasty Pudding, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι το τρέχον προσωπικό, το συνεργείο και το καστ, δεν είχαν καμία σχέση με τον Jeffrey Epstein. «Οποιαδήποτε προηγούμενη δωρεά του στον οργανισμό μας είναι κατακριτέα, δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τις αξίες και την κουλτούρα των Θεατρικών Θεάτρων».

«Λυπάμαι βαθιά που γνώρισα ποτέ αυτό το άτομο, αλλά ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα ακατάλληλα», δήλωσε ο Farkas σε μια δήλωση μέσω email. «Δεν έχουν υπάρξει στοιχεία για οποιαδήποτε παράβαση ή αθέμιτη πράξη».

Εσωτερική έρευνα στο Χάρβαρντ για τους δεσμούς με τον Επστάιν

Το Χάρβαρντ γνωρίζει εδώ και χρόνια ότι έχει πρόβλημα με τον Jeffrey Epstein και έχει ξεκινήσει πολλαπλές έρευνες για τους δεσμούς του με τον σεξουαλικό παραβάτη. Ο Epstein συνομιλούσε και συνεργαζόταν με σημαντικούς ευεργέτες του Χάρβαρντ, αλληλογραφούσε με καθηγητές πανεπιστημίου και προσέφερε συμβουλές για την εισαγωγή σε συνεργάτες και τα παιδιά τους, δείχνουν τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε email, ο Epstein και οι βοηθοί του ανέφεραν συχνά τα σχέδιά τους να βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη για συναντήσεις.

Ενώ η ευρεία εμπλοκή του Epstein με το Χάρβαρντ είναι γνωστή, η έκταση των δεσμών του με το Hasty Pudding δεν έχει τεκμηριωθεί τόσο καλά. Ο οργανισμός – όπως και πολλοί άλλοι στους οποίους έκανε δωρεές ο Έπσταϊν – αποτελεί σύμβολο κύρους και παράδοσης, και ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε την υποστήριξή του για να βοηθήσει στη νομιμοποίηση της φήμης του. Σε δελτίο τύπου του Μαρτίου 2014, παρουσίασε τις δωρεές του ως επέκταση της δωρεάς του στο Χάρβαρντ.

Ο Έπσταϊν ρωτήθηκε από τον βοηθό του τον Μάρτιο του 2019 αν ήθελε να προσκαλέσει καλεσμένους στην γκαλά εκείνη τη χρονιά ή να δωρίσει το τραπέζι για να το χρησιμοποιήσουν άλλοι, σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι άρχισε να συντονίζεται για να γεμίσει το τραπέζι του, αλλά τελικά το έδωσε. Τον Ιούλιο του 2019, ο Έπσταϊν συνελήφθη, με τους εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη να ισχυρίζονται ότι είχε κακοποιήσει κορίτσια ηλικίας μόλις 14 ετών. Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός ένα μήνα αργότερα.

Άλλες προσκλήσεις σε «κορίτσια» να καθίσουν στο τραπέζι του Έπσταϊν στην γκαλά Hasty Pudding περιλαμβάνουν ένα αίτημα της τελευταίας στιγμής το 2015, αφού η εκδήλωση είχε ήδη αρχίσει να προσθέτει «ένα άλλο κορίτσι» για να αντικαταστήσει κάποια που δεν μπόρεσε να παραστεί.

«Σας ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε χθες το βράδυ», έγραψε μία συμμετέχουσα μετά την γκαλά του 2015. Την ίδια χρονιά, ο βοηθός του Έπσταϊν ρώτησε τον χρηματοδότη αν κάποιος από τους προσκεκλημένους έπρεπε να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για την εκδήλωση. «Όχι, ήρθε κατευθείαν στο νησί», απάντησε.

Το 2018, ένας διοργανωτής εκδήλωσης ρώτησε τον Έπσταϊν αν η δωρεά του εκείνη τη χρονιά έπρεπε να επισημανθεί ως προερχόμενη από τον «Ανώνυμο» στο έντυπο πρόγραμμα, αλλά ο Έπσταϊν απάντησε «με το πλήρες όνομά του», σύμφωνα με email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην εκδήλωση, οι συμμετέχοντες στους Φύλακες της Σφίγγας λαμβάνουν ένα εξαιρετικό τραπέζι για ομιλίες, απονομές βραβείων και παραστάσεις από προπτυχιακούς και αποφοίτους μέλη του θεάτρου και των a cappella ομάδων του ινστιτούτου, παράλληλα με την πρόσβαση σε ένα VIP πάρτι μετά το πάρτι. Στους καλεσμένους σερβίρεται δείπνο και το παραδοσιακό επιδόρπιο Hasty Pudding.

Το Hasty Pudding έχει τιμήσει εξέχουσες προσωπικότητες σε ετήσιες εκδηλώσεις εδώ και αιώνες, με προσωπικότητες όπως ο Μαρκ Άντονι, ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο Δρ. Οζ παρόντες τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από 9 εκατ. δολάρια στο Χάρβαρντ οι δωρές του Επστάιν

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Χάρβαρντ το 2020 έδειξε ότι το πανεπιστήμιο έλαβε περισσότερα από 9 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από τον Έπσταϊν μεταξύ 1998 και 2008 – όταν δήλωσε ένοχος για κατηγορίες της πολιτείας της Φλόριντα, οι οποίες περιελάμβαναν την προμήθεια ανηλίκου για πορνεία – για την υποστήριξη ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων. Δεν ελήφθησαν δωρεές από τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του.

Το Χάρβαρντ δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα επανεξετάσει τις διασυνδέσεις του με τον Έπσταϊν, αφού μια προηγούμενη δέσμη εγγράφων έδειξε σημαντική αλληλογραφία με τον Λάρι Σάμερς, καθηγητή στο σχολείο και πρώην πρόεδρό του. Ο Σάμερς, ο οποίος έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, πήρε άδεια από τη διδασκαλία και αποχώρησε από άλλους δημόσιους ρόλους.

Αυτή η συνεχιζόμενη αναθεώρηση περιλαμβάνει τους δωρητές του πανεπιστημίου που αναφέρονται στα έγγραφα του Έπσταϊν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του πανεπιστημίου Τζέισον Νιούτον.

Το Χάρβαρντ ανακοίνωσε το 2011 ότι θα μετονομάσει το Θέατρο του Νέου Κολλεγίου σε “Farkas Hall” σε αναγνώριση της συνεισφοράς του Φάρκας, αποφοίτου του πανεπιστημίου το 1982. Αναφέρεται επίσης ότι δεσμεύτηκε να δωρίσει τουλάχιστον 100.000 δολάρια στο Ινστιτούτο Βλαστοκυττάρων του Χάρβαρντ το 2013.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την εκδήλωση για το Ινστιτούτο Hasty Pudding. Ο αντίκτυπος στα οικονομικά του φαίνεται στις φορολογικές δηλώσεις του ομίλου. Το 2012, το ινστιτούτο ανέφερε δωρεές ύψους 197.898 δολαρίων. Το 2013, το ποσό αυξήθηκε σε σχεδόν 1,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Φάρκας έκανε τον Έπσταϊν συνεταίρο σε μια μικρή μαρίνα το 2007 και άρχισε να επικοινωνεί με τον Έπσταϊν για δωρεά στο Hasty Pudding τουλάχιστον από το 2012. Το 2013, ο βοηθός του Έπσταϊν είπε ότι δεν ήταν απαραίτητο οι άνδρες να μιλούν στο τηλέφωνο, επειδή ο Έπσταϊν θα έκανε δωρεά «ό,τι και να γίνει :)». Εκείνη τη χρονιά έδωσε 75.000 δολάρια μέσω δύο ξεχωριστών πληρωμών. «Ήταν διασκεδαστικό να συναντηθώ με όλα τα κορίτσια».

