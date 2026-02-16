search
16.02.2026 17:04

Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

16.02.2026 17:04
mitsotakis KAT

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της συνεργασίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο χωρών και των λαών τους.

Αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

messi kai sizigow – new
LIFESTYLE

Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

france_police_0704
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

dimitris_markopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Έκπληξη στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (13/2)

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

