18.02.2026 07:26

Στην Ινδία ο πρωθυπουργός για το India AI Impact Summit 2026 – Συνάντηση με Ν. Μόντι

18.02.2026 07:26
monti new

«Στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας συνιστά η συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί σήμερα 18 και αύριο 19 Φεβρουαρίου», υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.

Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People-Planet-Progress).

Η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες(ευέλικτες) εφαρμογές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο».

Η Σύνοδος συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους ηγέτες από τον τομέα της τεχνολογίας.

Περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στο ταξίδι του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα συναντηθεί με τους:

-Michael Kratsios, βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου

-Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind

-Brad Smith, αντιπρόεδρο της Microsoft

-Mati Staniszewski, CEO, ElevenLabs

-Sam Altman, CEO, OpenAI

-Arthur Mensch, CEO, Mistral A.I

Αύριο Πέμπτη, στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

