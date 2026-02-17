Επιστολική ψήφος και εκλογική περιφέρεια με τρεις έδρες για τους απόδημους

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται μεταρρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους εκτός επικρατείας εκλογείς και ο ορισμός διακριτής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, μια ρύθμιση, που θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο.

Για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικρατείας εκλογείς, στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού. Σημειώνεται ότι η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού θα υπολογίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13.00. Το νομοσχέδιο εκτιμάται ότι θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: «Μπαράζ» καταγγελιών από Κωνσταντοπούλου για «αχρήστευση» της Βουλής – Βούλτεψη: «Περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

Μάχη διαδοχής στις Βρυξέλλες: Σύγκρουση για την προεδρία της Ευρωβουλής και ανακατατάξεις – Η αναφορά σε Φαραντούρη και Φειδία

Στέφανος Κασσελάκης: Θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές – Δεν πρεσβεύει κάτι καινούριο ο Τσίπρας