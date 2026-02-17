Κασσελάκης για μετονομασία του κόμματος του: «Πάμε πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη «Κίνημα Δημοκρατίας» μετονομάζεται σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».
Η απόφαση σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη εγκρίθηκε από το 71,8% των μελών και αποτελεί επιλογή «ενότητας και διεύρυνσης».
Σηματοδοτεί, ακόμα, τη δέσμευσή του κόμματος «στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος».
