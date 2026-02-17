Κασσελάκης για μετονομασία του κόμματος του: «Πάμε πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος»

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη «Κίνημα Δημοκρατίας» μετονομάζεται σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Η απόφαση σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη εγκρίθηκε από το 71,8% των μελών και αποτελεί επιλογή «ενότητας και διεύρυνσης».

Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά.



Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».



Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής.



Το… pic.twitter.com/mzy5i0Ttd0 — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 17, 2026

Σηματοδοτεί, ακόμα, τη δέσμευσή του κόμματος «στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος».

