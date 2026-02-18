Κυβέρνηση: Με… όπλο τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης – Πώς βλέπει ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά  

Μετα το δίλλημα το οποίο έβαλε ο πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται παράλληλα να ετοιμάζει αντεπίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πίτα της ΝΔ έδωσε το στίγμα των προθέσεων του κόμματος του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «καμία πολιτική δύναμη, πέραν της δικής μας, αυτή την πρόοδο δεν μπορεί να την εγγυηθεί».

Οι πληροφορίες λένε ότι ότι η ΝΔ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τον κατακερματισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς προκειμένου να δείξει στους ψηφοφόρους την αδυναμία συνεννόησης που υπάρχει σε αυτό τον χώρο.

«Η μία επιλογή είναι η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και τις βελτιώσεις που χρειάζονται… Τα υπόλοιπα δεν είναι ούτε χάος, ούτε ακυβερνησία. Είναι συγκεκριμένες υπαρκτές επιλογές τις οποίες ο κόσμος θα αξιολογήσει. Μέχρι τώρα είναι ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Βελόπουλος και πάει λέγοντας. Πιθανότατα θα προστεθούν και κάποιες ακόμα. Τώρα, το αν οι άλλες επιλογές έχουν πρόγραμμα, το κοστολογήσουν, πουν κάτι συγκεκριμένο, μένει να το δούμε» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε συνέντευξη του, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στο τέλος της δεύτερης τετραετίας, με την κυβέρνηση να έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα της, οι πολίτες συγκρίνοντας τι παρέλαβε, θα δώσει «άλλη μία τιμητική εντολή» στη Ν.Δ. «Αυτό θεωρώ ότι είναι πρωτίστως στο δικό μας χέρι, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την πολιτική αντιπαράθεση» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Τα γαλάζια στελέχη θεωρούν ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να σαγηνεύσουν ψηφοφόρους από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Γι αυτό το τελευταίο διάστημα τα κυβερνητικά στελέχη έχουν εξαπολύσει μετωπική επίθεση εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη με την λογική ότι αντί να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη οι οποίες κινούνται στην λογική του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το κομματικό συμφέρον για στείρα αντιπολίτευση».

Με αφορμή μάλιστα την συνταγματική αναθεώρηση και την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη το κόμμα του να μη στηρίξει αλλαγές στη Συνταγματική Αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή, που είναι η προτείνουσα, αλλά να συναινέσει στην επόμενη που είναι η «αναθεωρητική», τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου κατηγόρησαν την Χαριλάου Τρικούπη για καιροσκοπισμό.

Η επίθεση της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ έχει την αφετηρία της τόσο στους κεντρώους ψηφοφόρους που διεκδικεί και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και στο γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα επιχειρεί να προσεγγίσει ψηφοφόρους από την γκρίζα ζώνη η οποία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κινείται στο 24%.

Η κόντρα με Κωνσταντοπούλου

Την ίδια στιγμή η αντιπαράθεση του Αδωνι Γεωργιάδη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των πολιτών. Η αντιπαράθεση αυτή έχει προφανώς προσωπικά στοιχεία αφού και τα δύο πολιτικά κέντρα εμφανίζονται κερδισμένα από αυτή την κόντρα ενώ παράλληλα ο υπουργός Υγείας επιχειρεί να αναδείξει πτυχές της προέδρου της πλεύσης Ελευθερίας που δεν είναι γνωστές στο ευρύτερο κοινό με στόχο να την εκθέσει. Από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τα αποτελέσματα μάλλον δεν είναι αναμενόμενα.

Στο στόχαστρο και ο Τσίπρας

Φυσικά στο επίκεντρο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός εν δυνάμει θεσμικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γι αυτό άλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αντιπαράθεση του πρώην πρωθυπουργού με τον Γιάννη Στουρνάρα παρενέβη στην υπόθεση εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο πρωθυπουργός εκείνης της κυβέρνησης, ο οποίος τώρα επιχειρεί μέσω ενός “rebranding” να επανέλθει, επανέρχεται με κεντρικό σύνθημα τα «καθαρά χέρια»…. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των παραυπουργείων Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση που έστειλε στα μανταλάκια και στη Δικαιοσύνη πολιτικούς αντιπάλους, η κυβέρνηση των προγραφών δημοσιογράφων (…) Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι κουνάνε το δάχτυλο σε όλους μας, στη Νέα Δημοκρατία, για το κράτος δικαίου;» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η Καρυστιανού και ο Σαμαράς

Σε ότι αφορά την πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, στην ΝΔ την αντιμετωπίζουν ως πολιτικό πρόσωπο και της καταλογίζουν ότι… «χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά».

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι οι απόψεις της είναι κοντά στην Νίκη, την Φωνή Λογικής και τον Κυριάκο Βελόπουλο από την στιγμή που παίρνει ακραίες θέσεις στα εθνικά θέματα.

Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και την δήλωση του ”ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το χάος” ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι

“Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέραν από δηλώσεις που διαφωνούμε κάθετα όπως αυτή, έχει υπάρξει και ένας Πρωθυπουργός της χώρας όπου συνέβαλε τα μέγιστα ούτως ώστε να παραμείνουμε μία ευρωπαϊκή χώρα και να μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα. Δηλαδή πάνω στη παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, στην οποία συνέβαλε η Κυβέρνηση τότε, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, χτίζεται αυτή η δουλειά που γίνεται σήμερα. Άρα, δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες. Το ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως τους τελευταίους μήνες έχει προβεί σε δηλώσεις που μας βρίσκουν αντίθετους, για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους, με τα επιχειρήματά μας, δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε το μέχρι τώρα. Ξέρετε, αυτό με τα κόμματα…”.

