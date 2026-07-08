Με διπλό sold out ξεκίνησε η περιοδεία της Μήδειας – Όρθιοι χειροκρότησαν οι θεατές την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Video/Photos)

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Με μεγάλη επιτυχία σε δύο κατάμεστα ιστορικά θέατρα ξεκίνησαν οι παραστάσεις της πολυσυζητημένης Μήδειας σε σκηνοθεσία Nikita Milivojević.

Η παράσταση «φαινόμενο» του φετινού καλοκαιριού, με τα συνεχόμενα sold out από τη πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία στους σχεδόν 6.000 θεατές που κατέκλυσαν τα Θέατρα Βράχων Μελίνα Μερκούρη και Λυκαβηττού για να υποδεχθούν, χειροκροτώντας όρθιοι για περισσότερα από 10 λεπτά, την ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, ύστερα από τρεις δεκαετίες.

Σε μια σπουδαία θεατρική στιγμή, η ποιητική και τολμηρή διασκευή του διεθνώς αναγνωρισμένου Σέρβου σκηνοθέτη, μαζί με την απαράμιλλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα και τις εξαιρετικές ερμηνείες της Ρένης Πιττακή, του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, του Άρη Λεμπεσόπουλου, του Τάσου Σωτηράκη, αλλά και όλων των ηθοποιών του 12μελούς θιάσου, οδηγήσαν σε μια βαθιά μυσταγωγική εμπειρία, που φώτισε την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, που περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας ΕΔΩ για τις επόμενες στάσεις της περιοδείας.

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