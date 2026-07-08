search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:56
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 14:35

Με διπλό sold out ξεκίνησε η περιοδεία της Μήδειας – Όρθιοι χειροκρότησαν οι θεατές την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Video/Photos)

08.07.2026 14:35
karampeti-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μεγάλη επιτυχία σε δύο κατάμεστα ιστορικά θέατρα ξεκίνησαν οι παραστάσεις της πολυσυζητημένης Μήδειας σε σκηνοθεσία Nikita Milivojević.

Η παράσταση «φαινόμενο» του φετινού καλοκαιριού, με τα συνεχόμενα sold out από τη πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία στους σχεδόν 6.000 θεατές που κατέκλυσαν τα Θέατρα Βράχων Μελίνα Μερκούρη και Λυκαβηττού για να υποδεχθούν, χειροκροτώντας όρθιοι για περισσότερα από 10 λεπτά, την ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, ύστερα από τρεις δεκαετίες. 

Σε μια σπουδαία θεατρική στιγμή, η ποιητική και τολμηρή διασκευή του διεθνώς αναγνωρισμένου Σέρβου σκηνοθέτη, μαζί με την απαράμιλλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα και τις εξαιρετικές ερμηνείες της Ρένης Πιττακή, του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, του Άρη Λεμπεσόπουλου, του Τάσου Σωτηράκη, αλλά και όλων των ηθοποιών του 12μελούς θιάσου, οδηγήσαν σε μια βαθιά μυσταγωγική εμπειρία, που φώτισε την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, που περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας ΕΔΩ για τις επόμενες στάσεις της περιοδείας.

Διαβάστε επίσης:

Οι U2 επέστρεψαν με νέο τραγούδι – Το «Street of Dreams» ανοίγει τον δρόμο για άλμπουμ μετά από 9 χρόνια (Video)

«Ανατροπές»: 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2026

Διθυραμβικές οι πρώτες κριτικές για την «Οδύσσεια» του Νόλαν – Ύμνοι για τον Ματ Ντέιμον



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lowery_the-fisherman_0807_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

johnson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια

aeroskafos-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο φωτιές σε εξέλιξη, σε Λάρισα και Κιλκίς – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

hormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι

karampeti-new
ΘΕΑΤΡΟ

Με διπλό sold out ξεκίνησε η περιοδεία της Μήδειας – Όρθιοι χειροκρότησαν οι θεατές την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:56
lowery_the-fisherman_0807_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

johnson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια

aeroskafos-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο φωτιές σε εξέλιξη, σε Λάρισα και Κιλκίς – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

1 / 3