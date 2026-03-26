Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

Με τρία μεγάλα ερωτηματικά να περιμένουν αποσαφήνιση, ετοιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για το συνέδριό του, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν την Παρασκευή στο γήπεδο του Tae kwon Do και ολοκληρώνονται την Κυριακή με την εκλογή νέας κεντρικής επιτροπής.

Το πρώτο και σοβαρό πεδίο για το οποίο υπάρχει εκκρεμότητα, αλλά και ασάφεια για τις τελικές προθέσεις των διαφόρων πλευρών είναι το αν και ποια θέση θα πάρει το συνέδριο σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης που ετοίμασε το σχέδιο πολιτικής απόφασης συμπεριέλαβε στο κείμενο μία παράγραφο που αναδεικνύει και επισημαίνει ότι η ΝΔ είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ και πως απαιτείται πολιτική αλλαγή στη χώρα. Από το συμφραζόμενα εκπέμπεται μία αίσθηση απόρριψης της συνεργασίας, αλλά η αποφυγή ρητών διατυπώσεων – πιθανόν για να μην αντιδράσει η πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου και όχι μόνο – αφήνει το θέμα στον αέρα.

Η πλευρά του Χάρη Δούκα ζήτησε να είναι ξεκάθαρη η διατύπωση και η δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ όποιο κι αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, ήτοι σε καμία των περιπτώσεων.

Το πιθανότερο είναι να γίνουν διαβουλεύσεις εντός του συνεδρίου, με την ηγεσία να θέλει να αποφύγει ένα ψήφισμα από τον κ. Δούκα και τη σχετική ψηφοφορία που θα ζητήσει ο δήμαρχος Αθήνας, εάν θεωρήσει ότι η Χαριλάου θέλει να αφήσει έστω και εμμέσως ανοιχτή την προοπτική μίας συνεργασίας. Το δεύτερο που απομένει να διευκρινιστεί και μάλλον είναι από τις… «εκπλήξεις» του συνεδρίου, είναι η… τελική σύνθεση του ίδιου του συνεδρίου.

Μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης ουδείς εκτός των οργανωτικών και πολιτικών αρμοδίων της Χαριλάου γνώριζε τον κατάλογο με τους διορισμένους συνέδρους, τους λεγόμενους «αριστίνδην». Ούτε με ποια διαδικασία και κριτήριο επιλέχθηκαν, ούτε καν τον αριθμό ή τα ονόματά τους. Ουσιαστικά το πραγματικά σώμα του συνεδρίου θα αποκαλυφθεί αφού ξεκινήσουν οι εργασίες και ίσως προς το τέλος που θα πρέπει να γίνουν και οι ψηφοφορίες, αλλά και η εκλογή νέας κεντρικής επιτροπής. Το τρίτο σημείο που μένει να φανεί είναι ποιες τελικά θα είναι οι καταστατικές αλλαγές, τις οποίες θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η επιτροπή καταστατικού κατέληξε σε μία δέσμη προτάσεων, αλλά ξεκάθαρο πλαίσιο δεν υπάρχει, παρότι το θέμα πήγε στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε στα στελέχη πως δεν θα επιμείνει στον όρο του 15% υπογραφών του συνεδρίου για να είναι κάποιος υποψήφιος πρόεδρος, αλλά θα προτείνει ένα άλλο ποσοστό.

Το γεγονός ότι οι καταστατικές αλλαγές συζητήθηκαν ουσιαστικά στο… πόδι, χωρίς να το γνωρίζουν όλες οι πτέρυγες ή κορυφαία στελέχη του Κινήματος, χωρίς δηλαδή την παραμικρή διαβούλευση και εμφανίστηκαν τρία 24ωρα πριν το συνέδριο με ένα βεβιασμένο τρόπο, έχει προκαλέσει σοκ για τις εσωκομματικές παραδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα φαινόμενα εισάγονται ρυθμίσεις που απαιτούν μεγάλη συζήτηση, καθώς αποτελούν κρίσιμες τομές για τη λειτουργία ενός κόμματος, αλλά επειδή η ηγεσία διαθέτει την πλειοψηφία κινείται μόνη της και χωρίς να διαβουλεύεται με κανέναν.

Σε κάθε περίπτωση Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου δεν… ενθουσιάστηκαν από την επιλογή της Χαριλάου να χειριστεί με αυτόν τον τρόπο ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η αλλαγή του καταστατικού.

