Νέα Δημοκρατία: Γιατί ο Βορράς παραμένει δύσκολη εξίσωση για το μέγαρο Μαξίμου

Η χθεσινή επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και η επιμονή της κυβέρνησης να συγκεντρώνει το τελευταίο διάστημα την προσοχή της στη βόρειο Ελλάδα αποτυπώνει τον αυξημένο προβληματισμό που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο για μια περιοχή η οποία παραδοσιακά είχε βαρύ ειδικό πολιτικό βάρος για τη Νέα Δημοκρατία και θεωρούνταν εκλογικό προπύργιο αλλά σήμερα εμφανίζει πιο σύνθετα και λιγότερο προβλέψιμα χαρακτηριστικά.

Σήμερα η Θεσσαλονίκη η πόλη όπου πολιτευόταν για χρόνια ο Κώστας Καραμανλής πολιτικά, είναι προβληματική και αναδεικνύει τη χαμηλότερη συσπείρωση της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας. Άλλωστε αυτό φάνηκε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές όπου το ποσοστό στη Θεσσαλονίκη ήταν προβληματικό και χαμηλότερο από το γενικό ποσοστό.

Τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ότι η ΝΔ εξακολουθεί να έχει προβάδισμα, όχι όμως και την άνεση που θα επιθυμούσε. Η πρόσφατη έρευνα της tothepoint για τη Voria.gr, που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 14 Μαρτίου 2026 σε δείγμα 1.224 ατόμων στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, καταγράφει τη ΝΔ πρώτη με 22,9% στην πρόθεση ψήφου. Πίσω της ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,2% και η Ελληνική Λύση με 10,2%, εύρημα που φανερώνει ότι η κυβερνητική παράταξη παραμένει μεν κυρίαρχη, αλλά με σαφώς μικρότερο περιθώριο πολιτικής άνεσης από εκείνο που παραδοσιακά θα ανέμενε κάποιος στον Βορρά.

Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο βασικό πρόβλημα για τη ΝΔ: η πρωτιά δεν αρκεί από μόνη της όταν δεν συνοδεύεται από ισχυρή κοινωνική και πολιτική εδραίωση. Πολύ περισσότερο δε όταν στις πρόσφατες ευρωεκλογές σε αρκετούς δήμους της Θεσσαλονίκης η Νέα Δημοκρατία ήταν δεύτερη και η Ελληνική Λύση πρώτη. Στη Βόρεια Ελλάδα, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, η αίσθηση που καταγράφεται δεν είναι απλώς μια συγκυριακή φθορά της κυβέρνησης, αλλά μια πιο βαθιά δυσπιστία ως προς το αν η περιοχή λαμβάνει τελικά την προσοχή που της αναλογεί. Η οικονομική πίεση, οι καθυστερήσεις στις υποδομές και το αίσθημα ότι η ανάπτυξη παραμένει άνιση ανάμεσα στην Αθήνα και την περιφέρεια συνθέτουν ένα υπόστρωμα δυσαρέσκειας που δυσκολεύει τη ΝΔ να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημα της κυβερνησιμότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδεικνύουν οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας είναι η ακρίβεια, οι υποδομές, η ανεργία και η ευρύτερη αίσθηση υποχώρησης του εισοδήματος και της ποιότητας ζωής. Αυτά είναι ζητήματα που όπως λένε γαλάζια στελέχη των νόμων της Μακεδονίας χρειάζονται απτά αποτέλεσμα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η πολιτική πίεση για το μέγαρο Μαξίμου αφού οι πολίτες στη βόρειο Ελλάδα δεν αξιολογούν μόνο προθέσεις, αλλά λογαριάζουν τι άλλαξε πραγματικά στην καθημερινότητά τους.

Το δεύτερο πρόβλημα για τη ΝΔ είναι ότι οι διαρροές προς τα δεξιά της παραμένουν ορατές. Η παρουσία της Ελληνικής Λύσης σε διψήφια επίπεδα στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι ένα δευτερεύον εύρημα αλλά κάτι που προκαλεί μέγαρο πονοκέφαλο στην Πειραιώς. Επίσης προβληματισμό προκαλούν τα υψηλά ποσοστά τόσο της Αφροδίτης Λατινοπούλου όσο και του Δημήτρη Νατσιού της Νίκης που δείχνουν ότι ένα τμήμα συντηρητικών και πιο «σκληρών» δεξιών ψηφοφόρων που έχει φύγει από τη ΝΔ, είτε λόγω του νόμου για την ισότητα στο γάμο ή του μεταναστευτικού είτε λόγω μιας γενικότερης αίσθησης ότι η κυβέρνηση δεν εκφράζει όσο θα έπρεπε ένα πιο αυστηρό πατριωτικό και λαϊκό ακροατήριο, δεν έχει επιστρέψει ακόμα πίσω.

Σε όλα αυτά την επανασυσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας στο Βορρά δυσκολεύει και η στάση του Κώστα Καραμανλή ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει ασκήσει πολλές φορές προσεκτική μεν αλλά αυστηρή κριτική σε πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν να κάνουν κυρίως με τα εθνικά και το κράτος δικαίου και τον οποίο πάντα οι μακεδόνες συντηρητικοί ψηφοφόροι ακούνε προσεκτικά.

Η εικόνα της Θεσσαλονίκης φωτίζει ακόμη πιο καθαρά αυτή τη δυσκολία. Σε μέτρηση της Opinion Poll που έγινε πριν από κάποιους μήνες για τη Θεσσαλονίκη, η ΝΔ βρισκόταν στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου, με δεύτερη την Ελληνική Λύση στο 12,2% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ στο 11,8%. Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, ήταν η πολύ μεγάλη «γκρίζα ζώνη» του 25,4%, στοιχείο που έδειχνε ότι παρά το προβάδισμα, η πολιτική επιρροή της ΝΔ στην πόλη δεν είχε μετατραπεί σε πλήρως συμπαγές κοινωνικό μέτωπο.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνωρίζουν ότι οι πανελλαδικές δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών είναι σαφώς καλύτερες για τη ΝΔ, καθώς καταγράφουν ενίσχυση του αφηγήματος της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ο προβληματισμός όμως είναι ότι ο Βορράς και δημοσκοπικά δεν λειτουργεί ακόμα όπως η υπόλοιπη Ελλάδα καθώς η Νέα Δημοκρατία υπολείπεται εκεί σε ποσοστά. Και όπως λένε γαλάζια στελέχη στα βόρεια η ψήφος έχει συχνά πιο τοπικό, πιο βιωματικό και ενίοτε πιο θυμικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και η Θεσσαλονίκη δεν είναι για την κυβέρνηση μια απλή περιφέρεια. Είναι μια πολιτική δοκιμασία με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγες εβδομάδες θα βρεθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μιλήσει σε ένα ακόμα προσυνέδριο του κόμματος πριν το συνέδριο του Μαΐου ενώ ευελπιστεί πως η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων όπως είναι η επέκταση του μέτρο στην Καλαμαριά, το flyover και τα εγκαίνια δύο νοσοκομείων ενός παιδιατρικού και ενός ογκολογικού τους επόμενους μήνες θα στείλουν το μήνυμα ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και το δείχνει εμπράκτως τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για τη Μακεδονία.

