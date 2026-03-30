Δίκη για τα Τέμπη: Κάλυψη με «αστερίσκο» Μητσοτάκη σε Φλωρίδη και ο φόβος αναζωπύρωσης της κόντρας με συγγενείς

Τον κυριακάτικο απολογισμό της εβδομάδας επέλεξε ο πρωθυπουργός για να σχολιάσει την χαοτική πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών και – όπως ήταν αναμενόμενο – παρείχε πλήρη κάλυψη στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Στην ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας. Γιατί, πράγματι, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στην ταξιθεσία των εκατοντάδων παρισταμένων μέσα στην αίθουσα. Σε εγκαταστάσεις, μάλιστα, οι οποίες κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτήν τη μεγάλη δίκη και είναι από τις πιο λειτουργικές και σύγχρονες της Ευρώπης».

Μήνυμα

Στην ουσία, ο πρωθυπουργός μοιάζει να υιοθετεί πλήρως τη θέση του Γιώργου Φλωρίδη περί πλημμελούς ταξιθεσίας ως αιτία για το χάος, ωστόσο, μοιάζει να στέλνει και ένα «μήνυμα» στο υπουργείο, καθώς υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου και όλα, στη συνέχεια, να κυλήσουν ομαλά. Χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη».

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη κριτική είχε ασκηθεί δημοσίως και από στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ (Βασίλης Κικίλιας, Δημήτρης Καιρίδης και Γιάννης Οικονόμου), όπερ σημαίνει ότι ο Κ. Μητσοτάκης «έστησε αυτί» και, για να το πούμε απλά, προειδοποίησε την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι την Τετάρτη δεν θα υπάρξουν περιθώρια για εικόνες όπως αυτές της 23ης Μαρτίου που δεν περιποιούσαν τιμή σε κανέναν.

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «υποκριτικά επιχειρήματα σε όποιους -για τους δικούς τους λόγους- επιδιώκουν να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Κάτι, άλλωστε, το οποίο αμέσως κατήγγειλαν και οι ίδιες οι ενώσεις των δικαστών», προφανώς «δείχνοντας» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συνήγορος συγγενών θυμάτων.

Τόνισε, δε, ότι «η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Με κοινό στόχο να αναδειχθεί η αλήθεια. Και η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις που οφείλονται στην κοινωνία και, πρωτίστως, στις οικογένειες των θυμάτων».

«Δοκιμασία οξέως»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση, ειδικά μετά το φιάσκο της περασμένης Δευτέρας, θεωρεί τη δίκη για τα Τέμπη ως μια «δοκιμασία οξέως», καθώς σε πολιτικό επίπεδο οι εικόνες χάους έδωσαν «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση για να την κατηγορήσει εκ νέου για απόπειρα συγκάλυψης και μια επανάληψη του «μπάχαλου» θεωρείται απλώς καταστροφική πολιτικά και επικοινωνιακά.

Στο πλαίσιο αυτό – και με τον πρωθυπουργό να μιλά για «εγκαταστάσεις» και όχι, όπως ο Γ. Φλωρίδης, για «αίθουσα» – καθίσταται σαφές ότι, παρά τις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί από συγγενείς των θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος και δικηγόρους, στην αίθουσα της δίκης θα μπουν μόνο οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι και οι συγγενείς θα παρακολουθούν την ακροαματική διαδικασία από άλλο χώρο μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Προβληματισμοί

Η συγκεκριμένη διαρρύθμιση, ωστόσο, δημιουργεί προβληματισμό στην κυβέρνηση, καθώς έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζήσαντες του δυστυχήματος, οι οποίοι – απολύτως δικαιολογημένα – θέλουν να παρίστανται στην αίθουσα που διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και «γαλάζια» στελέχη δεν είδαν με καλό μάτι τη νέα επίθεση Φλωρίδη στη Μαρία Καρυστιανού, θεωρώντας ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν μια κόντρα που φαίνεται ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Η κυβέρνηση θεωρεί σημαντική την παρέμβαση του Άρειου Πάγου, καθώς εκτιμά ότι αποκρούει με θεσμικό τρόπο τους ισχυρισμούς των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων, ωστόσο, «γαλάζια» στελέχη παραδέχονται ότι τα πάντα γύρω από τη δίκη θα βρίσκονται κάτω από… μικροσκόπιο και ότι η παραμικρή αστοχία θα «βάζει φωτιά» στην καχυποψία που υπάρχει συνολικά για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Τονίζουν, δε, ότι η δίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, καθώς η ομαλή διεξαγωγή της και η ολοκλήρωσή της μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως ένα είδος κάθαρσης είτε ως θρυαλλίδα για νέες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από τους συγγενείς των θυμάτων και την κοινωνία. Για την ώρα, πάντως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου και στα όσα θα συμβούν στη Λάρισα.

