ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:42
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Με αργούς ρυθμούς η καταμέτρηση για την Κ.Ε. – Ποιοι προηγούνται ως τώρα

Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που χθες, όπως είναι γνωστό, ολοκλήρωσε το τακτικό συνέδριό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και με καταμετρημένο περίπου το 30% των ψήφων, προηγούνταν οι Κώστας Τσουκαλάς, Άννα Διαμαντοπούλου, Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Μάρα Κουκουδάκη, Ηρακλής Δρούλιας, Γιάννης Ράπτη, Νίκος Δασκαλάκης, Μιχάλης Αεράκης, Βασίλης Σκουντής, Τόνια Αντωνίου και Φίλιππος Σαχινίδης.

Αρχικά οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι η καταμέτρηση θα «έκλεινε» στις 10 το πρωί, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν κρίνεται εφικτό. Εντούτοις, θεωρείται βέβαιο ότι μέσα στη μέρα θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσμα για την εκλογή των 271 από τα 506 μέλη της Κ.Ε. (τα υπόλοιπα – βουλευτές, πρώην γραμματείς του κόμματος, δήμαρχοι, κ.λπ. – συμμετέχουν αυτοδικαίως).

Αυτό που σημειώνουν «πράσινα» στελέχη είναι ότι ένας παράγοντας που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης του σώματος είναι οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες και για τους νέους, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο υποψήφιοι με μεγάλο αριθμό σταυρών να μείνουν εκτός νυμφώνος αν δεν καλύπτονται τα ποσοστά στις γυναίκες και στους νέους.

