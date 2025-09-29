search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.09.2025 19:21

Αυγενάκης για τα βοσκοτόπια στο Πόθεν Έσχες: «Είναι κληρονομιά από τους γονείς μου»

avgenakis-64

Κληρονομιά από τους γονείς του υποστηρίζει ότι είναι τα 72 στρέμματα βοσκοτόπια, που εμφανίζονται στο Πόθεν Έσχες του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης. 

«Με αφορμή την παραφιλολογία που αναπτύσσεται γύρω από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης, μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, οφείλω να είμαι για άλλη μια φορά απολύτως ξεκάθαρος: Όπως έχω ήδη αναφέρει δημόσια και από το βήμα της Βουλής, έχω στην κυριότητά μου εκτάσεις μη καλλιεργήσιμης αγροτικής γης, στο χωριό της καταγωγής μου, τις Καμάρες, τις οποίες έχω κληρονομήσει από τους γονείς μου και έκτοτε τις δηλώνω στο Ε9, όπως οφείλω. Τίποτα περισσότερο.», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Δεν έχω επιδοτηθεί για τα βοσκοτόπια»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ότι «ουδέποτε έχω υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου) και ουδέποτε έχω επιδοτηθεί».

«Όσον αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικό γραφείο επί του παραλιακού μετώπου στο Ηράκλειο), αδυνατώ να αντιληφθώ από πότε η νόμιμη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου αποτελεί “επιλήψιμο” γεγονός. Πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη και διαφανή συναλλαγή, την οποία, φυσικά και αυτή, έχω δηλώσει στην δήλωση πόθεν έσχες, όπως απαιτείται, και με τα χρήματα αυτά προχώρησα στην εξόφληση εκκρεμούς δανειακής υποχρέωσης», συνεχίζει. 

Κλείνοντας κάνει λόγο για ανακρίβειες που αναπαράγονται για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. «Είναι απολύτως θεμιτό να γίνονται ”αποκαλύψεις”, αλλά θα πρέπει αυτές να είναι αληθείς, και όχι να αναπαράγονται ανακρίβειες, με σκοπό την δημιουργία και μόνο αρνητικών εντυπώσεων».

Τι αναφέρει το Πόθεν Έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη

Ο Λευτέρης Αυγενάκης διαθέτει 72 στρέμματα στον Δήμο Κουρητών στην Κρήτη που χαρακτηρίζονται «Βοσκότοποι/Χερσαίες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις».

Αποκόμισε 580.000 ευρώ από πώληση περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχει λάβει τραπεζικά δάνεια 454.000 ευρώ κυρίως από την Παγκρήτια Τράπεζα, για τα οποία οφείλει περίπου 352.000.

