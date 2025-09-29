Έρχεται στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Στο τραπέζι Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ελλάδα θα ταξιδέψει η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αυτή την εβδομάδα, με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Η Λάουρα Κοβέσι θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ενώ αναμένεται να έχει συναντήσεις με υπουργούς, τον αρχηγό αστυνομίας και τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.

Διαβάστε επίσης:

Τα… μυστήρια του Πόθεν Έσχες: Ο βουλευτής που έζησε με… 60 ευρώ, μισθώσεις 99 ετών και άλλα περίεργα

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης