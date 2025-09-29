search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 17:16

Έρχεται στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Στο τραπέζι Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

29.09.2025 17:16
Laura Codruţa Kovesi

Στην Ελλάδα θα ταξιδέψει η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αυτή την εβδομάδα, με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Η Λάουρα Κοβέσι θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ενώ αναμένεται να έχει συναντήσεις με υπουργούς, τον αρχηγό αστυνομίας και τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.

Διαβάστε επίσης:

Τα… μυστήρια του Πόθεν Έσχες: Ο βουλευτής που έζησε με… 60 ευρώ, μισθώσεις 99 ετών και άλλα περίεργα

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι … ωραίοι έχουν χρέη, ακίνητα και βοσκοτόπια

fotia-Patra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική κρίση απειλεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής – Έκθεση-καμπανάκι για το περιβάλλον

vouli_2307_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αυτοί είναι «τα ρετιρέ» της Βουλής – Ποιοι είναι οι «πληβείοι» του κονοβουλίου

Untitled-design-57
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: 156 προσωπικότητες ζητούν από το ΥΠΕΞ να ταχθεί η Ελλάδα κατά της αμερικανικής παρέμβασης   

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 18:49
latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι … ωραίοι έχουν χρέη, ακίνητα και βοσκοτόπια

fotia-Patra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική κρίση απειλεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής – Έκθεση-καμπανάκι για το περιβάλλον

1 / 3