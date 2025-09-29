Έρχεται στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Στο τραπέζι Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην Ελλάδα θα ταξιδέψει η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αυτή την εβδομάδα, με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
Η Λάουρα Κοβέσι θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ενώ αναμένεται να έχει συναντήσεις με υπουργούς, τον αρχηγό αστυνομίας και τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Διαβάστε επίσης:
Τα… μυστήρια του Πόθεν Έσχες: Ο βουλευτής που έζησε με… 60 ευρώ, μισθώσεις 99 ετών και άλλα περίεργα
Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί
Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.