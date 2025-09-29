search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.09.2025 14:38

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

29.09.2025 14:38
samaras-papandreou

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών, μεταξύ των οποίων και των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Γιώργου Παπανδρέου.

Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 74.952,11 ευρώ, εκ των οποίων, στην κατηγορία «Άλλη περίπτωση» υπάγονται 36.161,64.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ανέρχονται σε 2,71 ευρώ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π. φθάνει τα 35.405,76 και από ακίνητα τις 3.382,00 ευρώ.

Όσον αφορά σε μετοχές, ομόλογα, κεφάλαια κλπ., διαθέτει 3.500 μετοχές, με αξία κτήσης 10.271,46 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 12.791,38 ευρώ, μόνο σε ελληνικές τράπεζες

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει έξι ακίνητα και 2 ΙΧ, 2.000 και 1.549 κυβικών αντίστοιχα.

Antonis SamarasΛήψη

Γιώργος Παπανδρέου

Στα 106.929,10 ευρώ ανέρχονται τα έσοδα του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.

Από αυτά, οι 45.737,39 αφορούν ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές κλπ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π. φθάνει τα 59.565,37 και από ακίνητα τις 3.382,00 ευρώ, από μερίσματα κλπ τα 9,40 ευρώ, ενώ τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά είναι 1.617,00 ευρώ.

Οι καταθέσεις του φθάνουν τις 168.496,7 σε ευρώ και δολάρια, στην Εθνική Τράπεζα και τη Bank of America, με το μεγαλύτερο ποσό (101.763 δολάρια) να βρίσκεται στη δεύτερη.

Διαθέτει δύο ακίνητα στην Αττική, εκ των οποίων το ένα είναι ημιτελής μονοκατοικία στη Βάρη, με έτος κτήσης το 2023, που αγοράσθηκε με δάνειο 250.000 ευρώ.

Διαθέτει επίσης ένα ΙΧ 1.985 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην ORA CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με κεφάλαιο εισφοράς 5.000 ευρώ.

Οι δανειακές του υποχρεώσεις εμφανίζονται ως 10.000,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, από τις οποίες το υπόλοιπο οφειλόμενο είναι -23,79 και 12.500 ευρώ στην ελληνική Βουλή, με ημερομηνία υποχρέωσης 19/01/2023 και υπόλοιπο οφειλόμενο 12.500,00 ευρώ.

Giwrgos PapandreoyΛήψη

