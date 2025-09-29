Τα πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Τα εισοδήματα, τα ακίνητα, οι μετοχές και τα δάνεια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υψηλά εισοδήματα, επενδύσεις κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα σε Αθήνα και Σπέτσες, όπως και υψηλά δάνεια περιλαμβάνουν οι δηλώσεις πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ.
Ο αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας άρχισε να κάνει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από το οικονομικό έτος 2023, λόγω της ανάδειξής του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2023.
Διαβάστε επίσης
Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν για την περιουσίακή τους κατάσταση τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023
Γαλάζια μουρμούρα για Γεραπετρίτη μετά τη Νέα Υόρκη – Σενάρια ξανά για μετακίνηση από το ΥΠΕΞ στο Μαξίμου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.