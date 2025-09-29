search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.09.2025 11:33

Τα πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Τα εισοδήματα, τα ακίνητα, οι μετοχές και τα δάνεια

Υψηλά εισοδήματα, επενδύσεις κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα σε Αθήνα και Σπέτσες, όπως και υψηλά δάνεια περιλαμβάνουν οι δηλώσεις πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας άρχισε να κάνει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από το οικονομικό έτος 2023, λόγω της ανάδειξής του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2023.

tsipras_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα

