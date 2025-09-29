Γαλάζια μουρμούρα για Γεραπετρίτη μετά τη Νέα Υόρκη – Σενάρια ξανά για μετακίνηση από το ΥΠΕΞ στο Μαξίμου

Η αναβολή επ’ αόριστον της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, μετά τα όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη προκαλεί πολλές μουρμούρες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσον αφορά τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα της νέας πορείας που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση στην ομιλία που θα κάνει στη Βουλή στις 13 Οκτωβρίου προκειμένου να ενημερωθούν οι αρχηγοί των κομμάτων και οι βουλευτές.

Ωστόσο το υπουργείο Εξωτερικών και η ηγεσία του δέχονται ήδη βολές από γαλάζιους βουλευτές για έλλειψη προετοιμασίας της συνάντησης και για λάθος χειρισμούς γενικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Και πέρα από το θέμα της προετοιμασίας, χρεώνουν ως λάθος και το γεγονός ότι υπήρξε επίσπευση για να προαναγγελθεί συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Κοπεγχάγη, στις 2 Οκτωβρίου, μια συνάντηση που διαψεύστηκε από την τουρκική πλευρά καθώς ο Ερντογάν δεν θα παραβρεθεί τελικά στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η γκρίνια αυτή φτάνει σε ορισμένους να γίνεται και συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο υπουργείο Εξωτερικών στον επόμενο ανασχηματισμό που όλοι περιμένουν και όλοι θεωρούν ότι θα είναι εκλογικός και ανασχηματισμός τελικής μάχης.

Μάλιστα υπάρχουν και γαλάζιοι βουλευτές που εκτιμούν ότι διορθωτικές κινήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να εξευμενίσουν και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στην προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του γαλάζιου στρατοπέδου να «πέσουν γέφυρες» φιλίας προκειμένου τελικά να αποφευχθεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Μεσσήνιο πολιτικό. Οι πιο προσεκτικοί είδαν και το μήνυμα που έστειλε ο κ. Σαμαράς μέσω του στενού του συνεργάτη Χρύσανθου Λαζαρίδη ο οποίος δημοσίευσε άρθρο στα Νέα του Σαββατοκύριακου με σαφές μήνυμα, «η εξωτερική πολιτική στα ελληνοτουρκικά έχει αποτύχει».

Επιπροσθέτως το ερώτημα που υπάρχει σε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι εάν η σκλήρυνση της στάσης απέναντι στην Τουρκία μπορεί να υπηρετηθεί από την παρούσα ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών η οποία είναι ταυτισμένη με την πολιτική των ήρεμων νερών, όπως λένε. Και στην ανάπτυξη αυτής της συζήτησης επανέρχεται εκ νέου σε πολλούς νεοδημοκράτες και το σενάριο επιστροφής του κυρίου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο στην λειτουργία του όπως λένε αρκετοί βουλευτές εξακολουθεί να είναι προβληματικό με έλλειψη κεντρικού συντονισμού, εσωτερικές αντιπαραθέσεις και έριδες.

Φυσικά όλοι κατανοούν ότι ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί υπό πίεση ούτε του αρέσει να κάνει κινήσεις που δείχνουν ότι υποκύπτει σε αλλότριες επιλογές, όμως η διαφορά της παρούσας φάσης σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται στα πάνω της και ο ίδιος κατανοεί πως τα περιθώρια στενεύουν προκειμένου η κυβέρνηση να αποκτήσει και πάλι δημοσκοπική δυναμική που θα της δώσει εσωτερική αισιοδοξία ότι μπορεί να καταφέρει το ακατόρθωτο μεταπολιτευτικά, μια τρίτη νίκη με επίτευξη αυτοδυναμίας έστω σε δεύτερες ή τρίτες εκλογές.

