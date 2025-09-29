Σύγκρουση στα εθνικά μετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης: Για «μηδενισμό» μιλά ο Μητσοτάκης, η προσοχή σε Καραμανλή, Σαμαρά

Μια πρώτη ιδέα για το πώς θα κυλίσει η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media για το κυβερνητικό έργο την εβδομάδα που πέρασε.

Έχοντας δεχθεί σφοδρή κριτική για το «ναυάγιο» της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη (με την αντιπολίτευση να μιλά για «ερασιτεχνισμό» και για «αποτυχία», συνολικά της προσέγγισης της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά), αλλά και αιχμές για τη συνάντησή του με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας – και πρώην επικεφαλής της αλ Κάιντα στη χώρα – Αχμέντ αλ Σαράα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να «σηκώνει το γάντι» και να απαντά ο ίδιος σε υψηλούς τόνους, σχεδόν για όλα τα θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

«Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του “όχι σε όλα” και του “ναι στο τίποτα” δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζουν ότι χάρη στη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας, που συνδυάζεται με σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους μας, είμαστε πλέον ελεύθεροι και εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία μας επενδύοντας στη στρατηγική και αμυντική μας αυτονομία. Ή ότι προχωράμε στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας με στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες κολοσσούς», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου, με τον Κ. Μητσοτάκη να συμπληρώνει ότι «όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά και στη σχετική συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «στην ομιλία μου στη Γ.Σ. του ΟΗΕ έθεσα όλα τα ζητήματα. Τόνισα ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να αποσύρει το casus belli. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων. Για την κατάσταση στη Γάζα ήμουν ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι του Ισραήλ, αλλά οι φίλοι οφείλουν να λένε αλήθειες. Στηρίζουμε τη λύση δύο κρατών. […] Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία υπογράμμισα ότι, ειδικά εμείς που κουβαλάμε ως έθνος το διαρκές τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε υπό καμία συνθήκη τη βίαιη αλλαγή των συνόρων από καμία αναθεωρητική δύναμη».

Επί του… πεδίου, όπως έγραψε και το topontiki.gr, η Αθήνα προετοιμάζεται για σύγκρουση εντός της ΕΕ στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Οκτωβρίου για το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, που θα μοιράσει χαμηλότοκα δάνεια ύψους 150 δισ. ευρώ για τον (επαν)εξοπλισμό των χωρών – μελών της Ένωσης, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (οι αναφορές στο casus belli από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ δεν ήταν τυχαίες…), προφανώς και δεν μπορεί να συμμετάσχει στο όλο project, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που θα ήθελαν η Τουρκία να αποτελέσει μέρος της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Μάλιστα, φαίνεται ότι και η Γαλλία κινείται σε παρόμοια άποψη, μιλώντας μάλιστα για ανάγκη ομοφωνίας.

Επιστρέφοντας στα… καθ’ ημάς, είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός υιοθετεί μια πιο επιθετική στάση έναντι της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής για δύο βασικούς λόγους:

· Σε πρώτο επίπεδο, θεωρεί ότι η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση είναι άδικη και ότι τα τελευταία χρόνια η θέση και η φωνή της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί στα διεθνή fora, έχουν καταγραφεί σημαντικές επιτυχίες και, ειδικά όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο διάστημα, οι σχέσεις των δύο χωρών βελτιώθηκαν σημαντικά.

· Σε δεύτερο επίπεδο, ωστόσο, η σκληρή ρητορική υιοθετείται καθώς, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται χαμηλά στους προβληματισμούς των πολιτών (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις), τα εθνικά θέματα «αγγίζουν» σημαντικό μέρος των συντηρητικών ψηφοφόρων, οι οποίοι αισθάνονται ότι η χώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν τα πάει καλά σε αυτό τον τομέα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί (ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς) έχουν σε κάθε ευκαιρία «πυροβολήσει» τη στρατηγική της προσέγγισης με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος ευνοεί κυρίως της Άγκυρα, η οποία δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της. Αν στα παραπάνω προστεθεί και η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και η – τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων, καθώς η ουσία ακόμα δεν μπορεί να φανεί – της αναβάθμιση των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας, καθίσταται προφανές ότι ο πρωθυπουργός καλείται να απαντήσει με πειστικό τρόπο στην κριτική που δέχεται.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναφορά του, στην κυριακάτική ανάρτηση, στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας και την ενίσχυση της άμυνας, επίσης ζήτημα που ενδιαφέρει πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συζήτηση στη Βουλή ο Κ. Μητσοτάκης θα σηκώσει πολύ τους τόνους και θα κατηγορήσει την αντιπολίτευση για «μηδενισμό» (υπενθυμίζεται ότι χαρακτήριζε στο παρελθόν τον ΣΥΡΙΖΑ ως «εθνική εξαίρεση», όταν δεν ψήφιζε τις αμυντικές δαπάνες στον Προϋπολογισμό) και για στείρα κριτική, χωρίς εναλλακτικές.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, ειδικά σε κρίσιμους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, όπως η Λιβύη ή οι σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον και ανάλογα με τις εξελίξεις θα αναπροσαρμόζεται και η στρατηγική, αλλά και η ρητορική της.

