ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

29.09.2025 07:45

«Χτύπημα» Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική

29.09.2025 07:45
chrysanthos_lazaridis_new

Μπορεί ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός να απέφυγε να τοποθετηθεί ακόμα για τα όσα έγιναν – ή δεν έγιναν – κατά τη διάρκεια της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ης Γ.Σ. του ΟΗΕ, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι… κύκλοι Σαμαρά παρέμειναν σιωπηλοί.

Αντιθέτως, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του, ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, με άρθρο του στα «Νέα» κατακεραύνωσε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πότε αποτυγχάνει μια Πολιτική; Όταν στηρίζεται σε λάθος υποθέσεις, όταν επιδιώκει ανέφικτα αποτελέσματα, όταν δεν έχει διαβάσει καλά τον αντίπαλο ή όταν δεν υπάρχει “εναλλακτική”, αν όλα πάνε στραβά» και προσθέτοντας ότι «η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη αποδείχθηκε πλήρως αποτυχημένη, γιατί συνέβησαν ΟΛΑ τα παραπάνω μαζί! Κι έτσι φτάσαμε στο φιάσκο της Νέας Υόρκης».

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «η Ελλάδα υπέγραψε “φιλία” με την Τουρκία, χωρίς εκείνη να παίρνει πίσω κανένα από τα τετελεσμένα που είχε δημιουργήσει σε βάρος μας (εισβολή στην Κύπρο, casus belli, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τουρκολιβυκό μνημόνιο). Έτσι στέλναμε μήνυμα σε φίλους, εχθρούς, συμμάχους και δυνητικούς συμμάχους, ότι οι διαφορές μας με την Τουρκία δεν είναι, τάχα, σοβαρές. Άρα κανείς τρίτος δεν χρειάζεται να τις παίρνει στα σοβαρά. Μόνοι μας “ξεπλέναμε” την Τουρκία!».

Το άρθρο κινείται όλο σε παρόμοιο ύφος και στιλ, κλείνοντας με τη φράση: «Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η “λύση”. Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ».

Άρχισαν τα όργανα…

