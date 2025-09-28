search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.09.2025 17:56

Στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης ο Αλέξης Τσίπρας

Φωτογραφία αρχείου

Στη Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, θα μιλήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαικών Υποθέσεων στο Αμφιθέατρο “Pierre-Henri Teitgen”, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης με τίτλο: «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις των φοιτητών του ιστορικού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

piero1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Βόλος 1-0: Έκανε (ξανά) του… κεφαλιού του ο Πιερό

6672481 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Σε εξέλιξη οι μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Video)

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

troxaio-galaxidi
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

india astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

