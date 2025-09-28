Στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης ο Αλέξης Τσίπρας

Στη Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, θα μιλήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαικών Υποθέσεων στο Αμφιθέατρο “Pierre-Henri Teitgen”, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης με τίτλο: «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις των φοιτητών του ιστορικού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

