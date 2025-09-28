Στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης ο Αλέξης Τσίπρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, θα μιλήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας.
Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαικών Υποθέσεων στο Αμφιθέατρο “Pierre-Henri Teitgen”, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης με τίτλο: «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις των φοιτητών του ιστορικού Πανεπιστημίου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Διαβάστε επίσης:
Η Διαμαντοπούλου ενθουσιάζει τα πλήθη – τα γαλάζια, όχι τα πράσινα
Η ανάρτηση του Άδωνι για την Παπαρίζου
Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.