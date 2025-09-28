search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 13:58
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 12:16

Η Διαμαντοπούλου ενθουσιάζει τα πλήθη – τα γαλάζια, όχι τα πράσινα

28.09.2025 12:16
diamantopoulou new

Το υποψιαζόμασταν όλοι, αλλά επιβεβαιώνεται και από δημοσιεύματα του κυριακάτικου Τύπου: Η Άννα Διαμαντοπούλου ενθουσίασε τη ΝΔ με τις δηλώσεις της για την Καρυστιανού και τα Τέμπη.

Με αρκετά όμοιες αναφορές στις παραπολιτικές τους στήλες, η «Καθημερινή» και «Το Βήμα», μεταφέρουν τις θετικές αντιδράσεις γαλάζιων βουλευτών για τα όσα είπε προ ημερών η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, το να προβληματίζεις και να φέρνεις σε δύσκολη θέση το κόμμα σου και να σε αποθεώνει το «αντίπαλο» – αν το θεωρεί αντίπαλο δηλαδή – δεν είναι και τόσο κανονικό.

Εκτός αν είσαι μία (πολιτική) ψυχή χωρισμένη στα δυο…  

Διαβάστε επίσης:

Η ανάρτηση του Άδωνι για την Παπαρίζου

Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι

Να ανοίγουμε και κανένα λεξικό, ε;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

oukrania polemos 8887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επιβεβαιώνει το 12ωρο «σφυροκόπημα» με πυραύλους στο Κίεβο – «Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει», λέει ο Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 13:54
KINA_SHMAIA
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην υπουργός Γεωργίας για δωροληψία και διαφθορά

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Στον εισαγγελέα αστυνομικός που συνέλαβε παράνομα πολίτη – Τον «πέρασε» για μετανάστη χωρίς χαρτιά

anadolu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

1 / 3