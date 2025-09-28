Η Διαμαντοπούλου ενθουσιάζει τα πλήθη – τα γαλάζια, όχι τα πράσινα

Το υποψιαζόμασταν όλοι, αλλά επιβεβαιώνεται και από δημοσιεύματα του κυριακάτικου Τύπου: Η Άννα Διαμαντοπούλου ενθουσίασε τη ΝΔ με τις δηλώσεις της για την Καρυστιανού και τα Τέμπη.

Με αρκετά όμοιες αναφορές στις παραπολιτικές τους στήλες, η «Καθημερινή» και «Το Βήμα», μεταφέρουν τις θετικές αντιδράσεις γαλάζιων βουλευτών για τα όσα είπε προ ημερών η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, το να προβληματίζεις και να φέρνεις σε δύσκολη θέση το κόμμα σου και να σε αποθεώνει το «αντίπαλο» – αν το θεωρεί αντίπαλο δηλαδή – δεν είναι και τόσο κανονικό.

Εκτός αν είσαι μία (πολιτική) ψυχή χωρισμένη στα δυο…

